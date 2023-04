Lénine était presque un Taureau typique!

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire du chef des bolcheviks, ce qui signifie qu’il est né sous le signe du Taureau. Dans les mémoires des contemporains du révolutionnaire, il existe de nombreuses descriptions de son caractère, et nous nous sommes demandé à quel point Lénine ressemblait à un représentant typique de son signe du zodiaque ?

Le Taureau est qualifié de têtu, matérialiste et en quête de luxe. Mais en même temps, les astrologues disent que le Taureau est très patient, fiable, loyal et déterminé.

L’écrivain français Romain Rolland, qui a visité l’URSS, a écrit au sujet du « leader du prolétariat mondial » que, jamais depuis Napoléon, l’histoire européenne n’avait connu une telle volonté d’acier. Selon lui, jamais auparavant, depuis leurs temps héroïques, les religions européennes n’avaient connu un apôtre d’une foi aussi inébranlable.

Son camarade en exil, Alexandre Chapovalov, a quant à lui souligné la patience et la persévérance de Lénine : « Il a travaillé avec la méthode allemande.... On peut dire de tout génie qu’il est composé de trois dixièmes d’habileté naturelle et de sept dixièmes de persévérance et d’opiniâtreté. Cette méthode, combinée à une grande volonté et à de grandes capacités, l’ont aidé à accomplir le travail titanesque dont nous avons été témoins ».

Mais en ce qui concerne l’amour du luxe, la plupart des historiens et contemporains sont enclins à croire qu’il était étranger à Lénine : tout le monde, y compris l’épouse de Lénine, Nadejda Kroupskaïa, témoigne que le dirigeant vivait assez modestement. Kroupskaïa, soit dit en passant, selon son signe du zodiaque, était Poisson, avec qui le Taureau a une bonne compatibilité !

