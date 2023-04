C’est aussi la Russie… pas le désert d’Arabie!

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Loin de la vision stéréotypée de la Russie, qui voudrait que ce pays ne soit qu’une vaste plaine enneigée, l’on peut y trouver une large diversité de paysages, dont des déserts! Oui, il ne s’agit pas d’un mirage, mais de véritables dunes de sable au beau milieu d’étendues on ne peut plus arides. Il est en l’occurrence question du désert des Terres noires, dans la République de Kalmoukie, au nord de la mer Caspienne. Dans la réserve naturelle voisine du même nom, vous sera même offerte l’opportunité d’admirer, par une chaleur accablante, les gracieuses antilopes saïgas ou d’imposants chameaux! Un lieu idéal pour des safaris des plus dépaysants!

Erwann Pensec Erwann Pensec

Erwann Pensec Erwann Pensec

Erwann Pensec Erwann Pensec

Erwann Pensec Erwann Pensec

Erwann Pensec Erwann Pensec

Dans cet autre article, découvrez où admirer la floraison des lotus en Russie.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.