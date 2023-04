Comment le «punch russe» jjonka a failli coûter la vie à Pouchkine

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Russia Beyond (Vassili Tropinine, 1827/Domaine public) Russia Beyond (Vassili Tropinine, 1827/Domaine public)

Au XIXe siècle, la boisson connue comme « jjonka » était populaire auprès de la jeunesse dorée russe. La légende veut qu’elle ait été inventée par les hussards russes, qui auraient juste modifié la recette du punch, et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle elle est parfois appelée « goussarskaïa » (« hussarde »). Dans sa version classique, elle comprenait du vin, du sucre, du rhum et du mousseux.

Parmi les grands amateurs de cette boisson, comptait notamment le poète Alexandre Pouchkine. L’ami de ce denier, Ivan Liprandi, s’est souvenu de l’anecdote suivante : un jour, Pouchkine, les colonels Orlov et Alexeïev, et lui-même s’étaient rendus dans une salle de billard, où il avait été décidé de boire de la jjonka. Au total, trois coupes ont été bues, ce qui a eu un effet prévisible sur le poète : « Pouchkine s’est égayé et a commencé à s’approcher des côtés de la table de billard et à perturber le jeu. Orlov l’a traité d’écolier, et Alexeïev a ajouté que les écoliers recevaient une leçon... Pouchkine s’est précipité loin de moi [...] ; cela s’est terminé par le fait qu’il a convoqué les deux à un duel ».

La médiation de Liprandi a permis de calmer les ardeurs et Orlov et Alexeïv se sont excusés auprès du poète, le duel se voyant donc annulé.

Dans cet autre article, nous expliquons comment la tradition européenne du duel a-t-elle contaminé la Russie?

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.