Mireille Mathieu à Moscou pour un festival de musique militaire

Festival Tour Saint-Sauveur 2016. Crédit : Global Look Press

Mireille Mathieu, chanteuse française de renom adulée du public russe, est arrivée à Moscou afin de se produire dans le cadre de la 10ème édition du festival de musique militaire Tour Saint-Sauveur qui se tiendra du 26 août au 3 septembre sur la place Rouge.

L’artiste, qui participe à cette manifestation pour la 9ème année consécutive et qui est considérée comme l’égérie du festival, a révélé aux journalistes qu’elle envisageait d’interpréter les chansons favorites du public russe, dont L’amour éternel, et a promis une surprise aux spectateurs.

Cette dixième édition se tient près de neuf mois après la disparition tragique de Valéri Khalilov, directeur de l’Ensemble Alexandrov (Chœurs de l’Armée rouge) et initiateur du festival. Bien évidemment, Mireille Mathieu, amie intime du maestro disparu dans un crash aérien avec de nombreux membres de l’Ensemble Alexandrov, a évoqué ce dernier dans ses entretiens.

Comme elle l’a déclaré au quotidien Rossiyskaya Gazeta, les chanteurs et les musiciens qui se produiront sur la place Rouge rendront un hommage à Valéri Khalilov. « On chante pour lui et il est avec nous », a déclaré l’artiste.

Cette année, le festival de musique militaire réunira 26 collectifs venus de 15 pays.

