Le film Lumière! L'aventure commence présenté à Moscou en avant-première

Ce jeudi, Moscou a accueilli l'avant-première nationale du film documentaire Lumière ! L'aventure commence. À cette occasion, c'est le journaliste et critique de cinéma Anton Doline qui a présenté au public cette œuvre qu'il considère comme « l'un des films les plus sensationnels de cette année ».

Selon lui, plus qu'un hommage aux deux inventeurs, ce long métrage, réalisé par Thierry Frémaux, directeur du Festival de Cannes, propose également une nouvelle vision de l'héritage qu'ils ont laissé derrière eux.

« Ce film marque en quelque sorte le retour des frères Lumière, leur réhabilitation. En effet, leur œuvre était restée dans l'ombre, notamment car on ne savait pas où et comment la regarder. Ce film est un recueil d'auteur conceptuel et les commentaires de Thierry Frémaux sont extrêmement intéressants et le sont même parfois plus que ce que l'on voit à l'écran », a-t-il assuré.

Lumière ! L'aventure commence sortira dans les salles obscures de Russie le 10 août prochain et il ne fait aucun doute que, plus d'un siècle après avoir été capturées par les frères Lumière, ces images fascineront toujours autant le public russe.

La Russie des Lumière

Des opérateurs envoyés par les frères Lumière sur tous les continents pour « offrir le monde au monde » organisèrent la première représentation cinématographique publique en Russie le 4 mai 1896 à Saint-Pétersbourg, au théâtre d'été L'Aquarium. Deux jours plus tard était inaugurée la première salle de cinéma du pays, sur la perspective Nevski.

Le premier grand reportage cinématographique tourné sur le sol russe fut celui du couronnement du tsar Nicolas II à Moscou, le 14 mai 1896. Dans le film de Thierry Frémaux, on peut d'ailleurs assister à une scène immortalisée à cette occasion sur la rue Tverskaïa.

Un Russe, semble-il intrigué par cet étrange appareil, fixa le cinématographe durant toute la prise, attirant par là même l'attention du spectateur. Plusieurs allusions à l'Empire russe peuvent par ailleurs être aperçues dans Lumière ! L'aventure commence, notamment des puits de pétrole en proie à un incendie en Azerbaïdjan.

« Les frères Lumière ont influencé le cinéma russe de l'époque comme ils l'ont fait dans toute l'Europe. On a immédiatement commencé à filmer des chroniques. Le cinématographe en tant que divertissement, en tant qu'attraction, a commencé à envahir toutes les grandes villes du pays, il était plus à la mode que le cirque et le théâtre », a confié Anton Doline à RBTH.

