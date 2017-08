Comment résumer en une minute la richesse de la collection du Musée Pouchkine?

Une vidéo, consacrée à l'exposition permanente du Musée des beaux-arts Pouchkine de Moscou a rencontré un fort engouement à l'édition 2017 du Paris Play Film Festival. Grâce à son ingéniosité, elle y a en effet remporté le prix de la Meilleure publicité.

La sortie de cette vidéo sur la chaîne YouTube du musée concordait avec le 105ème anniversaire de ce dernier. La vidéo met en action différentes œuvres issues des collections de l'établissement, notamment un portrait du Fayoum et des toiles de Picasso, Fragonard, ou encore Rousseau.

« Parler en une minute d'un musée, dont la collection compte près de 700 000 œuvres d'époques et de cultures différentes, est une tâche fascinante et ultra-actuelle. La vidéo Du point de vue du musée invite à se rappeler du fait qu'il existe autant de lectures des œuvres d'art que de pairs d'yeux les regardant », confie sur le site du musée Evguenia Kisselieva, directrice du département marketing et des relations publiques.

