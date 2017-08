Rallye Route de la Soie: des Russes à la rescousse d'un pilote français

Au cours de la quatrième étape du rallye Route de la Soie, des membres de l'équipe russe KAMAZ-Master sont venus en aide au Français Stéphane Peterhansel, qui court pour l'écurie Peugeot.

Lors de cette étape qui se déroulait au Kazakhstan, Peterhansel s'est semble-t-il retrouvé coincé avec son véhicule dans un trou, pourtant indiqué dans le carnet de route.

Malgré un arrêt dû aux dommages subis par le véhicule, le sportif a pu reprendre la course grâce à l'aide d'un équipage russe venu à son secours.

Des membres de l'équipe KAMAZ-Master ont en effet effectué une halte afin de lui apporter leur soutien, lui fournissant des pièces de rechange et lui permettant de retourner sur la piste.

Opposant 90 équipages de 35 nationalités, cette course transcontinentale traversera trois pays : la Russie, le Kazakhstan et la Chine. Le périple, dont le coup d'envoi a été donné samedi dernier sur la place Rouge, conduira ainsi les participants vers Astana, le désert de Gobi, et enfin la ville chinoise de Xi'an, qu'ils devraient atteindre le 22 juillet.