Houellebecq et Modiano nominés pour le prix russe Iasnaïa Poliana

Le prix littéraire Iasnaïa Poliana, nommé en l'honneur de la propriété de Léon Tolstoï dans la région de Toula (200 km au sud de Moscou), a lancé sa quinzième édition. Le 16 mars à Moscou, le jury réuni en conseil a communiqué la liste des nominés dans la catégorie Littérature étrangère.

Ont été sélectionnés 28 livres provenant de 10 pays, notamment la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie, le Pérou, le Mexique.

Ainsi, deux œuvres d'auteurs français s'affronteront pour remporter ce prix : Soumission de Michel Houellebeck (Flammarion, 2015) et L'Herbe des nuits de Patrick Modiano (Gallimard, 2012).

Le vainqueur obtiendra une récompense de 1,2 million de roubles (19 356€) tandis que son traducteur russe recevra 500 000 roubles (8 065€). La cérémonie de remise des prix se tiendra en octobre.

C’est en 2015 que la catégorie Littérature étrangère a été ajoutée à la programmation du concours. Lors des précédentes éditions, les vainqueurs étaient l'Américaine Ruth Ozeki et le prix Nobel turc Orhan Pamuk. En 2016, Michel Houellebecq faisait par ailleurs déjà partie des nominés pour son roman d'anticipation Soumission.

« S'orienter dans le monde du livre est difficile. Dans la liste des nominés on retrouve des œuvres contemporaines, sorties [en Russie] entre 2010 et 2016, a déclaré Pavel Bassinski, membre du jury et spécialiste de l’œuvre de Tolstoï, lors de l'annonce des nominations. En prenant connaissance de ces œuvres, chacun peut se faire une représentation de ce à propos de quoi nous écrivons de nos jours. La liste des nominés du prix Iasnaïa Poliana est une boussole dans le monde de la littérature moderne, elle l'est même pour moi ».

Le prix littéraire Iasnaïa Poliana a été créé par le Musée de la propriété de Léon Tolstoï et par la compagnie Samsung Electronics en 2003. Le jury est composé d'écrivains et de critiques littéraires, et est présidé par le conseiller culturel du président russe et arrière-petit-fils de Léon Tolstoï, Vladimir Tolstoï.

