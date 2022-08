Le russe Novatek rachète à TotalEnergies ses parts dans la joint-venture Terneftegaz

Russia Beyond

Novatek, le plus grand producteur indépendant de gaz naturel de Russie, a annoncé le 26 août sur son site web augmenter à 100% ses parts dans Terneftegaz, sa joint-venture avec TotalEnergies, et ce, en rachetant la participation de l’entreprise française.

Jusqu’à présent, la participation du russe dans cette société conjointe en charge de l’exploitation du champ de gaz de Termokarstovoye, en Arctique, était de 51%.

Les deux entreprises sont en outre associées sur un autre projet, Yamal LNG, qui produit du gaz liquéfié depuis 2017. C’est son lancement qui a alors permis à Novatek de sortir sur le marché mondial du GNL.

Créée en 1994, Novatek est engagée dans l’exploration, la production, le traitement et la vente de gaz et d’hydrocarbures liquides. Les champs concernés sont pour leur plupart situés dans le district autonome de Iamalo-Nénétsie, responsable de l’extraction d’environ 80% du gaz russe et quelque 15% de la production mondiale de combustible bleu.

