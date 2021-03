La Russie rétablit ses vols avec six pays, dont l’Allemagne

Dès jeudi prochain, seront rétablis les vols entre Moscou et Saint-Pétersbourg d’une part et Berlin, Francfort-sur-le-Main, Caracas, Damas, Colombo ainsi que Tachkent et Douchanbé de l’autre. La décision ad hoc a été prise hier, à l’issue d’une réunion de la cellule de crise chargée de la prévention de la propagation du coronavirus en Russie, et conciliée avec le chef du gouvernement.



Cinq vols par semaine partiront de Moscou à destination de Francfort-sur-le-Main et Berlin, quant à la capitale du Nord, elle enverra trois avions par semaine vers la première de ces cités allemandes.

L’Allemagne devient donc le troisième pays de l’UE avec lequel la liaison civile a été relancée : jusque-là, seuls les avions de cargaison circulaient entre ces deux États. Précédemment, les vols civils ont été relancés avec la Grèce, l'une des destinations préférées des touristes russes, et la Finlande voisine.

Toutefois, seules les personnes bénéficiant d’un titre de séjour, d’un visa long séjour, guidées par une urgence, ayant des proches en Europe ou une relation durable avec les citoyens du pays pourront bénéficier de cette réouverture des frontières aériennes avec l'Allemagne.

