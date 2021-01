Grippe aviaire: la volaille du Gers privée à son tour du marché russe

Russia Beyond

Rosselkhoznadzor, agence sanitaire de la Fédération de Russie, a élargi ses limitations sur les importations de produits avicoles européens, interdisant depuis le 12 janvier les livraisons depuis plusieurs régions de France et d’Allemagne.

C’est le département du Gers qui est déormais concerné, ce que l’agence explique par la détérioration de la situation épizootique en raison de la grippe aviaire hautement pathogène. La mesure s’étend sur les volailles vivantes, les œufs, la viande et les produits finis à base de cette viande. Exception est faite pour les produits dont le traitement garantit l’anéantissement des virus aviaires.

Plus tôt en décembre et en janvier, des limitations ont touché les départements des Hautes-Pyrénées, de Vendée, des Deux-Sèvres et des Landes.

