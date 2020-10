La contribution d’AvtoVAZ au chiffre d’affaires de Renault en chute de 25% en 2020

Russia Beyond

AvtoVAZ, constructeur automobile russe à l’origine de la marque Lada et dont Renault est l’actionnaire unique au sein de l’alliance Renault-Nissan et Rostec, a vu, à l’issue des neuf premiers mois de cette année, son apport au CA du groupe français chuter de 25,4%, pour atteindre 1,752 milliard d’euros, informe Interfax.

Une baisse s’expliquant par celle de ses ventes au cours de cette période impactée par la pandémie. De janvier à fin septembre, la société a en effet écoulé 227 661 véhicules, soit 14,2% de moins que l’an dernier.

Ces chiffres sont toutefois à relativiser, puisque ce déclin est observé de manière globale dans ce secteur, et Lada a ainsi pu conserver une part stable du marché russe : 20,8%, contre 20,9% en 2019. De plus, au niveau mondial, le chiffre d’affaires du groupe Renault lui-même a enregistré une baisse de 26,8%, pour atteindre 28,799 milliards d’euros, tandis que le nombre de voitures vendues par le géant français a connu une évolution de -26%.

La Russie demeure par conséquent le deuxième plus important marché de Renault, les modèles les plus populaires y étant les Lada Granta et Vesta.

