Peugeot livrera à une banque russe 252 véhicules blindés de transport de fonds

Des véhicules de transport de fonds conçus sur la base du Peugeot Expert seront livrés au nombre de 252 à la banque russe Sber (anciennement Sberbank), apprend-on sur le site de la Chambre de Commerce et d’Industrie France-Russie. Les premiers exemplaires ont déjà été acheminés.

Les véhicules ont été préparés en conformité avec les exigences spécifiques du commanditaire. Ainsi, ils sont dotés soit d’un moteur diesel de 1,6 litre d’une puissance de 90 CV et d’une boîte de vitesses de cinq rapports, soit d’un moteur diesel de 2 litres d’une puissance de 150 CV et d’une boîte de six rapports.

Grâce à une adaptation aux conditions climatiques et routières locales, ainsi qu’à leur traction intégrale, ces modèles conviennent à une utilisation aussi bien en ville qu’à la campagne. La géographie de leur exploitation s’étendra à la Russie dans son ensemble, comprenant la Grand Nord et l’Extrême-Orient.

