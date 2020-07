Auchan Russie verse près de 100.000 euros d’aide aux hôpitaux pédiatriques

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En période de pandémie de Covid-19, Pokolenié Auchan – ce fonds caritatif d’Auchan Retail Russia – a octroyé un soutien financier à Rusfond, qui vient en aide aux enfants malades, informe le site Retail Loyalty.

Avec ce montant de plus de 8 millions de roubles (plus de 97 000 euros), la fondation russe a acquis et envoyé à huit hôpitaux pédiatriques du pays des moyens de protection personnelles, dont des masques et respirateurs, mais aussi des consommables et de l’équipement supplémentaire.

« Pendant la pandémie, nous nous sommes tous retrouvés dans une situation où il faut agir ensemble et ne pas rester indifférent. Les efforts de beaucoup d’organisations sont dirigés vers la résolution du problème global lié à l’infection de coronavirus. Toutefois, il ne faut pas oublier ceux qui nécessitent notre aide de façon permanente. Nous sommes heureux que, ayant conjugué nos efforts avec les collègues de Rusfond, nous sommes parvenus à fournir le nécessaire au personnel médical travaillant avec les jeunes patients », cite le portail la directrice du fonds Pokolenié Auchan, Ioulia Troubitsyna.

Les hôpitaux bénéficiaires sont ceux des villes russes de Saint-Pétersbourg, de Rostov-sur-le-Don, de Nijni-Novgorod, de Voronej, de Samara et de Togliatti.

Dans cet autre article, découvrez comment les grandes entreprises françaises ont participé à la lutte contre le coronavirus en Russie.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.