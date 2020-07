L’usine russe du français Porcher Industries rachetée par une société du conglomérat Rosatom

UMATEX, producteur de fibre de carbone et partie intégrante de Rosatom, l’agence fédérale russe de l'énergie atomique, a acquis le site de Porcher Industries situé dans la région de Kalouga (163 kilomètres au sud-ouest de Moscou), fait savoir sur son site la société russe.

Cette usine, nommée Porcher Sovremennye Materialy (PSM) et spécialisée dans la fabrication de textiles techniques en fibre de carbone et de verre, utilisés dans des secteurs industriels des plus divers, allant de la construction navale à l’énergétique, avait été inaugurée fin 2012. En 2019, elle affichait un chiffre d’affaires de 53,1 millions de roubles (656 200 euros), pour un bénéfice de 14,5 millions (179 190 euros).

« L’entrée de Porcher Sovremennye Materialy dans la structure d’UMATEX nous permettra d’accroître par 1,5 fois nos capacités de production de division composite dans le domaine de la création de tissus techniques, ainsi que d’acquérir une expérience, des compétences et de nouvelles conceptions en matière d’adaptation et de modernisation de l’équipement ainsi que de création de nouveaux produits », s’est félicité Alexandre Tiounine, directeur d’UMATEX.

À noter que le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.

