Un nouveau directeur général pour Leroy Merlin Russie

Leroy Merlin Russie, filiale du géant français du bricolage et de l’aménagement, a, depuis le 1er juillet, à sa tête un nouveau visage, celui de Laurent Desfassiaux, indique les médias nationaux, informés par le service de presse de l’entreprise. Il remplace ainsi Vincent Gentil, qui occupait ce poste depuis huit ans.

Après avoir intégré le groupe en France en 1998 en tant que contrôleur de gestion, Desfassiaux a été nommé à différents postes de direction dans l’Hexagone ainsi qu’en Espagne. C’est en 2010 qu’il a ensuite rejoint la Russie pour y officier en tant que directeur régional pour la zone « Nord et Sibérie », avant d’être promu au rang de directeur général adjoint de Leroy Merlin Russie en 2014.

De son côté, Gentil rejoindra le groupe Adeo (propriétaire de Leroy Merlin), où il contribuera à un projet de ressources humaines lié au bien-être des employés, tout en développant sa propre activité de coaching et d’accompagnement de startups.

Au poste de directeur général de Leroy Merlin Russie, Vincent Gentil a élevé la compagnie à un très haut niveau et créé les conditions préalables pour la croissance ultérieure, soutient par ailleurs à son sujet le communiqué de la société. Et en effet, au cours des huit années de son exercice, Leroy Merlin a vu son réseau de points de vente russes passer de 18 à près de 100 sites, et ses effectifs de 7 500 à 35 000 employés.

Pour rappel, présent sur ce marché depuis 2004, Leroy Merlin a ainsi réussi à s’y imposer comme le leader de son secteur de prédilection.

