La moutarde «Gérard Depardieu recommande» élue meilleur produit de l’année en Russie

Proposant depuis près de deux ans des produits présentés sous le slogan Gérard Depardieu recommande, la compagnie Goûts de France a dévoilé son stand lors de l’un des plus grands salons alimentaires s’étant récemment tenu dans la capitale russe.

Allant de la charcuterie à la vodka et aux sauces, la gamme de produits et de plats associés au nom du célèbre acteur est créée, indique l’entreprise, sur recommandations et recettes suggérées par celui qui a incarné Obélix. Ces mets se distinguent ainsi par « un goût raffiné, inspiré par les traditions françaises ».

Comme le rapporte la presse, les fromages qui viennent d’entrer dans l’assortiment proposé par l’entreprise se sont retrouvés au centre de l’attention et ont été primé aussi bien pour leur design que pour leur contribution à la substitution aux importations – stratégie mise en place par l’État en 2014 en raison des sanctions.

Quant à la moutarde Gérard Depardieu recommande, elle a tout simplement été reconnue comme le meilleur produit 2020.

Depuis mars 2018, les produits de Goûts de France sont disponibles dans les supermarchés moscovites d’Auchan.

Depardieu, détenteur du passeport russe depuis 2013, n’était pas présent au salon.

