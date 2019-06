La vodka et le tabac éjectés du top 5 des produits les plus prisés en Russie

Alexander Ryumin/TASS Alexander Ryumin/TASS

Les produits laitiers, les boissons sans alcool et le pain, voici les denrées montant sur le podium des marchandises ayant affiché les plus importants volumes de ventes (en unités de mesure) en Russie au mois de mai 2019, révèle le journal Izvestia, s’appuyant sur les données de l’opérateur fiscal Takskom.

Le peloton de tête comprend également les médicaments et les produits de beauté et de parfumerie. Suivent ensuite les produits ménagers, la bière, les confiseries, la viande et charcuterie, et enfin les cigarettes. Or, il est intéressant de noter qu’il y a un an, les cigarettes et alcools forts occupaient respectivement les quatrième et cinquième places.

Ces changements brusques s’expliqueraient en partie par la hausse des prix de ces produits décidée par le gouvernement. Ainsi, les statistiques officielles font état d’une diminution de leur consommation : de 15,7% par exemple pour le tabac, tendance observée depuis plusieurs années.

À noter que ce classement diffère en réalité grandement en fonction des enseignes. À titre d’exemple, dans les points de vente russes du groupe français Auchan, le top 5 est constitué des allumettes, des bananes, du sucre, des oignons et des petits pains à l’ail.

