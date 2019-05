La destination France fortement plébiscitée par les touristes russes en 2019

Cette année, la France semble avoir la côte auprès des touristes russes, révèle l’Association des tour-opérateurs de Russie (ATOR), dont les membres interrogés évoquent des hausses de ventes allant de 5 à près de 100%. Un succès s’expliquant en partie par une relative stabilité des cours monétaires ainsi que par l’élargissement du panel de liaisons aériennes entre les deux pays.

À noter qu’en termes de types de séjour dans l’Hexagone, les Russes réservent tout d’abord des circuits d’excursions (en premier lieu à Paris), puis des combinaisons excursions-détente à la plage, et enfin, des voyages ayant pour unique but le repos en bord de mer (notamment à Nice, Cannes, Antibes et Saint-Tropez).

>>> Vingt nouvelles liaisons aériennes entre la France et la Russie annoncées pour 2019

Si la demande pour les destinations sus-citées ne faiblit pas, la tendance de cette saison 2019 est cependant la découverte d’autres régions, avec en première place (dans les réservations de la compagnie Rousski Express) la Provence, suivie du circuit Bretagne-Normandie-châteaux de la Loire. Les circuits gastronomiques s’avèrent également particulièrement prisés.

Les agences de voyage russes ont en outre profité de l’apparition de nouvelles liaisons aériennes entre la Russie et Bordeaux, Montpellier ainsi que Marseille pour étendre leur offre dans ces localités.

Enfin, l’ATOR constate une légère hausse du coût moyen des voyages en France, de 5 à 7% par rapport à l’an dernier.

