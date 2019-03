Coût de la vie: Moscou devient plus accessible, selon The Economist

Russia Beyond

Le magazine britannique The Economist a dévoilé son classement des métropoles mondiales en fonction du coût de la vie et, cette année, trois villes se partagent le premier rang du palmarès : Singapour, Hong Kong et Paris, la ville lumière ayant progressé d’une position par rapport à l’édition précédente.

Viennent ensuite deux villes suisses - Zurich et Genève - suivies d’Osaka (Japon) et de Séoul (Corée du Sud).

Quant à la capitale russe, qui à titre d’exemple figurait au 42e rang en 2012, a quitté cette année le Top 100 pour se classer 102e. Ainsi, Moscou a reculé de 16 positions, et ce, en raison des fluctuations du cours du billet vert.

Toujours selon The Economist, c’est Caracas, au Venezuela, Damas, en Syrie, Tachkent, en Ouzbékistan, et Almaty, au Kazakhstan, qui sont les mégapoles les moins chères du monde.

Dans cet autre article, nous vous détaillons justement les dépenses qu’implique la vie dans la mégalopole moscovite.

