Exportations en ligne: en Russie, c’est Moscou qui mène la course (enquête)

Parmi les sujets (nom donné aux subdivisions administratives) de la Fédération de Russie, c’est Moscou qui compte le plus de compagnies exportant leurs produits en ligne, lit-on sur le site officiel du maire de la ville.

S’appuyant sur les résultats d’enquêtes de l’agence Data Insight et de la compagnie eBay, on y précise que l’indice d’exportation de la capitale est de 196, soit pratiquement deux fois supérieur à la moyenne – 100.

Saint-Pétersbourg se classe deuxième avec un indice de 185, devant la région de Saratov avec 134 points.

D’après la source, à l’issue des deux dernières années, le volume des exportations en ligne a été multiplié par 1,7 pour atteindre 746 millions de dollars, contre 430 millions en 2016. Parmi les marchandises les plus populaires figurent les vêtements et chaussures (36%), l’électronique (14%) et les marchandises pour la maison et l’aménagement intérieur.

La facture moyenne des clients étrangers est par ailleurs de 67 dollars, contre 55 dollars en 2016.

Dans cet autre article, découvrez ce que la Russie exporte, en dehors du pétrole bien entendu.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.