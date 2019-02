Les salaires à Moscou ont en moyenne crû de près de 12% sur l’année 2018

Sur la période janvier-novembre 2018, le salaire mensuel moyen des Moscovites s’est élevé à 80 881 roubles (1 081,30 euros), soit une hausse de 11,7% par rapport à l’année précédente, informe Mosgorstat, agence fédérale de statistiques pour la ville de Moscou.

Les hausses les plus conséquentes ont par ailleurs été enregistrées dans les secteurs de la santé et des services sociaux, puisque les personnes y évoluant ont touché en moyenne 27,7% de plus qu’en 2017, atteignant ainsi une rémunération moyenne de 83 599 roubles (1 117,70 euros). L’éducation n’est toutefois pas en reste, avec une croissance de 22,2% (86 144 roubles – 1 151,80 euros), tout comme l’information et les communications : 21,7% (118 903 roubles – 1 589,70 euros).

À noter en outre qu’entre octobre et décembre derniers, le taux de chômage dans la capitale russe ne représentait que 1,2% des 7,28 millions de personnes en âge de travailler.

Vous souhaitez à présent vous expatrier en Russie afin d’y trouver un emploi ? Voici dix opportunités à saisir au plus vite !

