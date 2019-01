Quelles marques automobiles de production locale la Russie a-t-elle le plus exportées en 2018?

LADA, Skoda et Volkswagen constituent le trio de tête des marques automobiles les plus exportées de Russie vers les pays autres que ceux de l’Union économique eurasiatique entre janvier et novembre 2018, rapporte AVTOSTAT, portail spécialisé dans ce secteur. Et d’ajouter que le nombre total de véhicules légers expédiés vers ces marchés a atteint sur cette période les 26 000.

En effet, 40% d’entre eux sont issus des lignes d’assemblage du constructeur national AvtoVAZ, propriétaire de la marque LADA, dont les exportations se sont alors élevées à 11 000 unités. Viennent ensuite Skoda (6 700), Volkswagen (2 200) et Hyundai (1 400). Le français Renault se place quant à lui en cinquième position, avec 933 voitures produites en Russie et exportées.

Le top 10 comprend également KIA (880), Toyota (822), le russe UAZ (468), Chevrolet (450) et Nissan (244).

À noter que les principaux marchés d’exportation concernés sont, dans l’ordre, la République tchèque (6 300 automobiles), l’Ukraine (3 800), l’Ouzbékistan (3 100), la Lettonie (2 900), l’Azerbaïdjan (2 400), la Serbie (577), l’Estonie (515), la Slovaquie (505), l’Irak (500) et la Hongrie (443).

