La France parmi les interlocuteurs privilégiés des Russes pour l'obtention d'un visa Schengen

La France occupe, ex-aequo avec la Grèce, la troisième place des pays auprès desquels les Russes se sont adressés cette année pour obtenir un visa Schengen, rapporte le site d’information Iougopolis, se référant à un sondage mené fin août par le laboratoire de méthodologie des études sociales RANKhiGS en collaboration avec VISAbility.ru, service en ligne de préparation des documents pour ce visa.

En effet, si l’Espagne et la Finlande se hissent ensemble sur la première marche du podium avec 15,6% des votes, et que l’Italie s’empare de la deuxième place (14,8%), l’Hexagone et la République hellénique clôturent ce peloton de tête avec 10,7% des voix.

À noter que, parmi les Russes ayant obtenu un visa Schengen cette année, 28,8% en ont reçu un valable deux ans, contre 28% pour ceux de un an. 13,5% ont eu la chance de se voir accorder un visa de trois ans, 10% en ont à présent un de 6 mois dans leur passeport, tandis qu’un visa de cinq ans a été attribué à 7,6% d’entre eux.

Or, les consulats d’Espagne, de Finlande, de Grèce, d’Italie, d’Allemagne et de France apparaissent comme les plus généreux, puisqu’ils sont ceux délivrant le plus souvent aux Russes des visas de longue durée. C’est d’ailleurs le consulat français qui accorde le plus fréquemment des visas Schengen de cinq ans aux citoyens russes.

