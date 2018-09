Leroy Merlin s’apprête à créer un millier d’emplois près de Moscou

Le groupe français Leroy Merlin est sur le point de permettre la création de près de 1000 postes grâce à la construction de son plus grand centre logistique de Russie, rapporte l’agence de presse TASS, informée par le ministère des des Investissements et des Innovations de la région de Moscou. L’emplacement retenu est celui de la zone industrielle de Bely Rast, à 44 kilomètres au nord de la capitale, quant au volume des investissements, il s’élèvera à 10 milliards de roubles (126,6 millions d’euros).

« Le complexe sera le plus grand site logistique de la SARL Leroy Merlin Vostok sur le territoire de la Russie et assurera, conjointement avec celui du parc Ioujnye vrata [ZI également située dans la région de Moscou], l’approvisionnement de tous les magasins de la chaîne dans le pays. Seront créés près d’un millier d’emplois », a en effet déclaré Denis Boutsaïev, vice-président du gouvernement et ministre des Investissements et des Innovations de la région de Moscou, cité par TASS.

Le coup d’envoi des travaux sera ainsi donné lors d’une cérémonie officielle le 6 septembre prochain. D’une surface de 130 000m², le centre entrera par ailleurs en exploitation durant l’automne 2019 et en service au cours du premier trimestre 2020.

Pour rappel, présente depuis 2004 en Russie, l’enseigne Leroy Merlin y compte à ce jour 77 points de vente et ambitionne de porter ce nombre à 140 dans les cinq prochaines années. Depuis 2002, l’entreprise a investi près d’1,3 milliard d’euros sur ce marché.

Dans cette autre publication, découvrez cinq usines datant de la Russie impériale qui sont toujours en activité.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.