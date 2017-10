Renault sur le point de dévoiler un nouveau crossover en Russie

Alors qu’il exposait sa stratégie de développement pour les cinq années à venir, le constructeur automobile français Renault a annoncé qu’il dévoilera prochainement en Russie un nouveau modèle de crossover.

Si certains pensent que sa présentation sera faite dans le cadre du Salon de l’automobile 2018 à Moscou, un seul visuel a pour le moment été dévoilé : celui d’un véhicule recouvert d’un drap blanc ; de quoi laisser encore planer le mystère. Une allure plutôt sportive semble toutefois s’en détacher, avec de larges ailes arrières ainsi qu’un toit incliné sur l’arrière.

Ce nouveau modèle devrait être entièrement de la signature de Renault, et donc ne pas comporter d’élément de sa filiale roumaine, Dacia, a indiqué Laurens van den Acker, directeur design du groupe, lors d’une interview pour le magazine russe Autoreview. Par ailleurs, il s’agirait, selon les rares informations diffusées, d’un véhicule de classe C et potentiellement d’une nouvelle version d’un modèle préexistant.

Ce crossover sera en outre destiné à quatre marchés en développement, celui de la Russie, de la Chine, du Brésil et de la Corée du Sud. À noter qu’actuellement le groupe propose d’ores et déjà trois crossovers en Russie, les Renault Duster, Kaptur et Koleos.

