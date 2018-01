La photographie, passe-temps des Romanov

Au début des années 1900, le monde a été révolutionné par la photo. La famille royale russe n’a pas été épargnée par la tendance. Cette série d’images de 1915-1916 présente le quotidien des membres de la famille Romanov et de leur entourage.

La famille royale a partagé l’engouement pour la photographie qui a déferlé au début du XXe siècle sur l’Europe et les États-Unis. Les progrès réalisés dans la photographie ont rendu ce domaine accessible au grand public et l’empereur russe a beaucoup aimé cette activité.

Les Romanov possédaient le meilleur appareil photo de l’époque, un Kodak fabriqué aux États-Unis. Ils ont souvent pris des photos de leur entourage le plus proche et posé pour des photos de groupe.

L’impératrice Alexandra aimait également la photo. Elle a commandé des équipements en Grande-Bretagne et a payé des services professionnels en y sacrifiant des sommes importantes.

La photo étant devenue le passe-temps préféré de toute la famille Romanov, un atelier a été ouvert à Tsarskoïe Selo, résidence impériale située dans les environs de la capitale, Saint-Pétersbourg.

L’atelier a réalisé jusqu’à 2 000 photos par an.

Nicolas II possédait également un appareil fabriqué exclusivement pour lui par Kodak, ce qui lui a permis de prendre des vues panoramiques.

Les clichés pris par les membres de la famille royale et leurs amis ont donné naissance à un album photo qui retrace leur vie quotidienne, capture leurs regards et donne une idée de leur personne.​

Selon un journal tenu par Nicolas II, la famille a passé de nombreuses soirées à travailler sur les albums photo.

D’habitude, le tsar et ses filles archivaient eux-mêmes les photos, en inscrivant les dates correctes et les endroits où les photos avaient été prises.

Maria et Anastasie décoraient les albums photo de fleurs et y peignaient des images.

Le passe-temps préféré du tsar, qui l’a lié à son peuple, donne une idée de sa personne.

Les albums photo de la famille royale présentent les enfants du tsar, son épouse et leur entourage le plus proche.

Ils sont rarement consacrés à des rassemblements officiels ou des cérémonies.

L’appareil photo du tsar n’a fixé que les moments agréables de la vie de sa famille, ordinaire et harmonieuse.

