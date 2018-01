Le grand retour des montres soviétiques vintage

Crédit : Mark Boïarski Crédit : Mark Boïarski Crédit : Mark Boïarski Crédit : Mark Boïarski Crédit : Mark Boïarski Crédit : Mark Boïarski

« Elles éveillent l’appétit, et j’ai vu beaucoup de gens commencer ainsi leur collection », affirme Guerman. L’un d’entre eux, se souvient-il, lui en apporta une que Guerman répara rapidement, puis une autre, et ainsi de suite. Certaines collections de montres soviétiques rares sont estimées entre 5 000 et 10 000 dollars (de 4600 à 9200 euros).

Nombreux sont les gens qui viennent rendre visite à Guerman pour essayer de lui vendre des montres ayant appartenu à des membres de leur famille. Ce sont, dit-il, les plus intéressantes. « On peut aussi trouver des modèles rares dans les bazars et les friperies de petites villes de Russie ». Sa dernière trouvaille est une montre à gousset valant 6 000 roubles (environ cent euros) fabriquée par Pavel Bure, fils d’un horloger allemand qui devint en 1899 le premier fournisseur officiel de la Cour impériale.

Les montres soviétiques au fil de l'histoire

Guerman exhibe fièrement plusieurs montres à gousset et nous explique comment leur apparence a changé au fil de l’histoire. Les premières montres soviétiques étaient réalisées avec ce qu’il appelle des « pièces suisses expropriées », mais les artisans soviétiques ont vite appris à produire les leurs. « Ils n’ont jamais fait concurrence aux grands horlogers suisses, mais sont parvenus à produire des montres du même niveau que celui de 95% des autres horlogers, et les ont même parfois surpassés », affirme Guerman.

De plus, ajoute-t-il, les habitants de l’URSS n’avaient pas besoin de modèles haut de gamme. Il fallait simplement que les montres fonctionnent correctement, et qu’une fois usées, elles puissent être envoyées dans un atelier où des spécialistes réparaient le mécanisme et changeaient le boîtier, les aiguilles et le bracelet. Pourquoi ne pas plutôt utiliser des pièces neuves ? Elles étaient chères à produire, et pas toujours de bonne qualité. C’est pour cela que les usines produisaient en masse des « kits de réparation », avec un nouveau boîtier, des bracelets en cuir, des aiguilles et un remontoir.

Guerman nous montre une des pièces de sa collection décorée d’un vaisseau Soyouz. Le design soviétique est très reconnaissable, dit-il. En général, les montres soviétiques étaient austères, simples et élégantes. « Ce que les gens prennent pour des montres au design soviétique sont en réalité des montres à thème produites pour une occasion précise », affirme Guerman, montrant un modèle portant le symbole des jeux olympiques de 1980 qui eurent lieu à Moscou.

Crédit : Mark Boïarski Crédit : Mark Boïarski Crédit : Mark Boïarski Crédit : Mark Boïarski Crédit : Mark Boïarski

Les Soviétiques appréciaient particulièrement les modèles conçus spécifiquement pour être exportés. Au lieu des caractères cyrilliques habituels, les horlogers utilisaient des lettres latines et apposaient la formule « Made in the USSR ». « Ce sont des éditions limitées, bien sûr, c’est pour cela qu’elles sont souvent imitées sur eBay et d’autres sites de vente en ligne », ajoute-t-il.

Attention aux contrefaçons

Etsy, eBay et Amazon sont parmi les sites les plus actifs en matière de montres contrefaites. « Il est facile et bon marché de commander une série de cadrans avec une étoile rouge, puis de les assembler avec d’autres pièces que l’on peut trouver dans n’importe quel bazar et de les vendre comme des +montres soviétiques légendaires+ », prévient Guerman. Il conseille aux étrangers d’être prudents avec les montres à thème spatial, soviétique ou lié à l’URSS.

« Les montres Chtourmanskie sont très populaires à la fois auprès des étrangers et des collectionneurs russes, car c’étaient celles que portait Iouri Gagarine lors de son vol spatial. Les étrangers adorent tout ce qui est soviétique, aujourd’hui. Je crois que pour les Russes, c’est différent. Nous ne les collectionnons pas simplement parce qu’elles sont rares, ou pour impressionner nos amis. Nous, nous le faisons avec amour », explique-t-il.

Pour conclure il évoque une anecdote de sa vie : « Je me souviens d’un homme qui voulait acheter un modèle précis que son oncle décédé portait. Il avait un souvenir très précis en tête d’eux deux en train de conduire ensemble un vieux camion pendant les vacances d’été. Il portait une Raketa bleue au poignet. 30 ans plus tard, il retrouva exactement le même modèle ».

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.