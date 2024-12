En images: qui est Iouri Borissov, la star russe du film Anora?

Il est devenu le premier candidat russe au prix du Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle et le lauréat du prix de l’Association des critiques de cinéma de Los Angeles.

Outre sur Telegram, Russia Beyond en français diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté Fenêtre sur la Russie

La nouvelle de cette nomination a coïncidé avec l’anniversaire de l’acteur, célébré le 8 décembre. Sur sa page Vkontakte, Borissov a reçu les félicitations de ses fans et de ses collègues, dont Mark Eidelstein, avec qui il a joué dans Anora.

Borissov est né à Reoutov, près de Moscou, en 1992. Il est diplômé de l’École de théâtre Chtchepkine de Moscou. Lors d’interviews, il a admis qu’il était dérangé par les limites et le cadre du théâtre classique. En 2010, Borissov a fait ses débuts au cinéma – il a joué le rôle d’Alexeï Kozlov, un jeune homme clandestin et éclaireur. « Le cinéma est pour moi une seconde vie. C’est l’occasion de voir le passé ou l’avenir, ou une version du présent », déclare l’acteur.

Natalia Merkoulova, Alexeï Tchoupov/Studios de cinéma «Mesto Sily» (Russie), LOOK FILM (Russie), Homeless Bob Production (Estonie), Kinovista (France), 2021 Natalia Merkoulova, Alexeï Tchoupov/Studios de cinéma «Mesto Sily» (Russie), LOOK FILM (Russie), Homeless Bob Production (Estonie), Kinovista (France), 2021

La filmographie de Borissov comprend de nombreux drames de guerre, dont le rôle principal dans le biopic sur Mikhaïl Kalachnikov. En 2018, il a joué dans le film biélorusse La Cygne de cristal de Daria Jouk, qui a été nommé aux Oscars.

En 2021, le public international a à son tour découvert Borissov : le film Compartiment n°6 de Juho Kuosmanen a remporté le Grand Prix du Festival de Cannes.

Juho Kuosmanen/STV, Aamu, Amrion, Achtung Panda!, 2021 Juho Kuosmanen/STV, Aamu, Amrion, Achtung Panda!, 2021

L’histoire du voyage en train d’une étudiante finlandaise vers Mourmansk, dans le Grand Nord russe, et de son compagnon de voyage Liokha a séduit la critique. Le film a été nommé aux Césars et aux Golden Globes et la Finlande l’a promu aux Oscars. La même année, Borissov a en outre été applaudi à Venise, où il a présenté le film Le capitaine Volkonogov s’est échappé, qui met en scène le Leningrad de 1938 à partir d’une réalité alternative.

Alexandre Andriouchtchenko/«Vodorod», Art Pictures Studio, «Central Partnership» avec la participation de la chaîne Rossia 1 et le soutien du Fonds du cinéma, Okko et Soyoumoultfilm, 2024

L’acteur élève deux filles, Marfa et Akoulina, avec sa femme Anna Chevtchouk. « La principale constance dans ma vie aujourd’hui, c’est ma femme et mes enfants. Cela semble si évident – et si surprenant », déclare-t-il.

Borissov et son épouse Ekaterina Tchesnokova/Sputnik Ekaterina Tchesnokova/Sputnik

Cette année, Borissov a joué dans plusieurs projets très médiatisés à la fois. Il a donné sa voix au chat Béhémoth dans l’adaptation cinématographique du roman de Boulgakov Le Maître et Marguerite, ainsi qu’un pirate de l’espace dans le film One Hundred Years Ahead, d’après un roman du célèbre écrivain russe de science-fiction Kir Boulytchev.

Le rôle du videur Igor dans le film Anora de Sean Baker, qui raconte l’histoire d’une strip-teaseuse qui entame une relation compliquée avec le fils d’un oligarque russe, a été un nouveau grand succès pour l’acteur.

Sean Baker/Cre Film Film, Nation Entertainment, 2024 Sean Baker/Cre Film Film, Nation Entertainment, 2024

Lors de la première au Festival de Cannes, le public a applaudi à tout rompre pendant dix minutes, et le film a remporté la Palme d’or.

Les stars d’Hollywood ont également apprécié Anora : lors du festival de Toronto, Angelina Jolie a approché Borissov pour lui dire qu’elle avait aimé le film. Selon le magazine Rolling Stone, l’œuvre de Baker a été incluse dans la liste des meilleurs films de l’année.

Stephane Cardinale/Corbis/Getty Images Stephane Cardinale/Corbis/Getty Images

Dans cet autre article, découvrez dix sex-symbols masculins du cinéma russe d’aujourd’hui.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.