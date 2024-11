«Petite vieille»: quel âge avait la mère de Tatiana dans Eugène Onéguine?

Russia Beyond

«La vieille Larine est bien simple ; mais c’est une gentille petite vieille»*, écrit dans son poème en vers Alexandre Pouchkine au sujet de Prascovia, mère de Tatiana et Olga. Et pourtant, cette «vielle» serait âgée de 38 ans maximum!

Selon l’intrigue du roman en vers Eugène Onéguine, une jeune femme nommée Tatiana Larine tombe amoureuse sans retour. Si son âge n’est pas mentionné dans l’œuvre, dans sa correspondance avec le poète Viazemski, Pouchkine mentionne celui de 17 ans.

Au XIXe siècle, les jeunes femmes aristocrates étaient mariées en général vers l’âge de 16-18 ans. L’on apprend au sujet de Prascovia, mère des sœurs Larine, qu’elle avait été mariée contre sa volonté à un homme qu’elle n’aimait pas :

« …mais un beau jour, sans lui demander son avis, on la conduisit à l’autel. Pour la distraire de sa tristesse, son mari bien avisé l’emmena à la campagne, où, dans les premiers temps, entourée Dieu sait de qui, elle se débattit, pleura, et fut à la veille de demander le divorce. Puis elle finit par s’occuper du ménage, s’habitua peu à peu à son sort, et devint parfaitement heureuse »*.

Tatiana était son premier enfant, si bien que la mère, au moment du déroulement de l’action, aurait 35-38 ans.

Certes, à l’époque, cet âge était perçu comme solide, mais plusieurs critiques littéraires considèrent que le terme « vieille » ne désigne pas l’âge de Prascovia, mais plutôt son statut, celui d’une propriétaire foncière provinciale. Si jeune fille elle s’habillait « à la dernière mode », elle a fini par jeter « son corset, ses cahiers pleins de vers langoureux, se mit à nommer Akoulka la ci-devant Célina, et inaugura enfin la robe ouatée avec le bonnet de matrone* ».

* Source des citations : Bibliothèque russe et slave

