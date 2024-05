Une nouvelle adaptation cinématographique d’Eugène Onéguine sera projetée à Paris

Russia Beyond

Le 4 juillet, à l’occasion du 225e anniversaire de la naissance du grand poète Alexandre Pouchkine, la Maison russe des sciences et de la culture à Paris offre à ses visiteurs un cadeau incroyable : une projection de l’adaptation récemment sortie du célèbre roman en vers Eugène Onéguine.

Sarik Andreassian/Andreasyan Brothers Film Company, 2024 Sarik Andreassian/Andreasyan Brothers Film Company, 2024

Le film, sorti en 2024, a réussi à faire beaucoup de bruit, d’autant plus qu’adapter un roman en vers est une tâche très difficile, que tous les réalisateurs n’oseraient pas entreprendre.

L’intrigue du film qui en résulte est très proche du texte de l’œuvre : fatigué du bruit de Saint-Pétersbourg, le noble Eugène Onéguine se rend au domaine de son oncle décédé, où il reste quelque temps pour se reposer et réfléchir à sa vie. Cependant, la période tranquille d’Onéguine se termine après sa rencontre avec le jeune poète Vladimir Lenski, qui vient de rentrer de l’étranger. Naïf et enthousiaste, il lui présente la famille de sa fiancée, une fille frivole nommée Olga, qui habite à proximité. Sans le vouloir, Onéguine conquiert le cœur de sa sœur, la calme et intelligente Tatiana. N’appréciant pas le sérieux des sentiments de Lenski, Onéguine commence à courtiser Olga en plaisantant. Cependant, le poète prend cela trop au sérieux, ce qui conduit à une tragédie...

Le film intéressera non seulement les amateurs de cinéma et de littérature russe, mais aussi ceux qui veulent simplement ressentir l’atmosphère des domaines nobles russes du XIXe siècle et admirer la beauté de la nature du pays.

Des informations plus détaillées sur l’adaptation cinématographique peuvent être trouvées dans notre article.

