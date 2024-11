1.500 assiettes ont été brisées durant le tournage de ce film soviétique révolutionnaire

Russia Beyond

L’œuvre a été tournée par Nikolaï Ekk, un homme qui a révolutionné le cinéma à deux reprises. En 1931, il a en effet réalisé le premier film soviétique sonore et, en 1936, le premier en couleur.

Il est vrai qu’Ekk n’a pas été sauvé par ses exploits au cinéma et à l’écran. Quelques années après la première de Soloveï-Solovuchko, il est tombé en disgrâce. Le professeur d’Ekk, le metteur en scène de théâtre Vsevolod Meyerhold, a été déclaré ennemi du peuple et Ekk a refusé de témoigner contre lui.

Le grand expérimentateur s’est donc retrouvé excommunié de la mise en scène. La raison officielle a été l’échec du projet de tournage d’un film sur la résistance tchécoslovaque, le « laisser-aller » et le « faible niveau idéologique des images ».

Le retour d’Ekk au cinéma n’a eu lieu qu’à l’époque du dégel, après la mort de Staline. Cependant, à l’exception de travaux pédagogiques, il n’a plus rien tourné et s’est lancé à corps perdu dans le théâtre.

