Saviez-vous que Hollywood fut fondé par deux émigrés russes?

Deux frères originaires de la ville russe de Rybinsk, au bord de la Volga, ont jeté les bases des plus grands studios de cinéma hollywoodiens, MGM et United Artists.

Iossif et Nikolaï Scheincker sont nés dans la famille d’un employé de bureau de la Compagnie de navigation de la Volga. Au début des années 1890, ils ont rejoint conjointement avec leurs parents le flux des réfugiés juifs partis pour l’Amérique.

Devenus dans leur nouveau pays Joseph et Nicholas Schenck, ils prenaient tout travail qui leur tombait sous la main : vente de journaux et d’alcool, construction de pistes de danse, de bars et d’attractions (dont le Paradise Park de Manhattan).

Or, leur esprit entrepreneur les a conduits à investir dans le nouvel art, le cinéma. En 1924, Nicholas et son partenaire ont acheté trois sociétés cinématographiques, embauché des professionnels et créé une nouvelle firme, désormais célèbre dans le monde entier sous le nom de Metro-Goldwyn-Mayer.

À l’invitation de Charlie Chaplin, Joseph est ensuite parti pour la Californie, où il est devenu président de la compagnie de distribution United Artists. Il l’a réorganisée, y attirant de nouveaux producteurs et stars. En 1927, le film Two Arabian Knights de Howard Hughes y ayant été tourné a remporté le tout premier Oscar de l’histoire.

