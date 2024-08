Les cinq meilleures adaptations cinématographiques soviétiques d’œuvres de Léon Tolstoï

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Résurrection de Mikhaïl Schweitzer (1960)

Léon Tolstoï estimait que Résurrection, le dernier roman qu’il écrivit, était le meilleur de tous. Il y raconte l’histoire d’un noble qui séduit une jeune fille puis l’abandonne. Dix ans plus tard, il est choisi comme membre du jury qui doit juger une prostituée accusée du meurtre crapuleux d’un de ses clients. Il reconnaît en la jeune femme celle qu’il avait abandonnée. Il décide alors de changer totalement de vie et de la suivre jusqu’au bagne où elle doit purger sa peine.

Mikhaïl Schweitzer/Mosfilm, 1960 Mikhaïl Schweitzer/Mosfilm, 1960

Ce film de Mikhaïl Schweitzer, qui a étudié auprès de Sergueï Eisenstein, est à ce jour la seule adaptation de Résurrection en langue russe. Le réalisateur, également auteur du scénario, resta très fidèle au texte du romancier.

En 1962, en marge du festival du film de Locarno, la fédération internationale de la presse cinématographique FIPRESCI décerna son prix de la meilleure actrice à Tatiana Siomina, l’interprète de Katia Maslova.

Guerre et Paix de Sergueï Bondartchouk (1967)

L’épopée cinématographique réalisée par Sergueï Bondartchouk n’est pas moins époustouflante que le roman de Léon Tolstoï. Le tournage des quatre parties de ce film dura environ six ans. Les costumiers s’attachèrent à reproduire le plus fidèlement possible les vêtements de la première moitié du XIXe siècle. Près de quinze mille figurants participèrent aux scènes de bataille.

Sergueï Bondarchuk/Mosfilm, 1967 Sergueï Bondarchuk/Mosfilm, 1967

Sergueï Bondartchouk choisit de grands acteurs pour servir le texte de Léon Tolstoï : Oleg Tabakov dans le rôle de Nicolas Rostov ; Viatcheslav Tikhonov, dans celui d’André Bolkonski ; Vassili Lanovoï, dans celui du séducteur Anatole Kouraguine ; Lioudmila Saviéliéva, dans celui de Natacha Rostova. Le réalisateur se réserva celui de Pierre Bezoukhov.

Ce film resta longtemps en tête du box-office soviétique avant d’obtenir un Golden Globe et un Oscar en 1969 pour le meilleur film en langue étrangère.

Anna Karénine d’Alexandre Zarkhi (1967)

Cette histoire d’amour, la plus belle de la littérature russe et peut-être de la littérature mondiale, fut portée à l’écran une trentaine de fois (retrouvez les meilleures actrices dans le rôle d’Anna Karénine ici).

Alexandre Zarkhi/Mosfilm, 1967 Alexandre Zarkhi/Mosfilm, 1967

Pour les spectateurs russes, l’interprétation la plus juste d’Anna Karénine reste celle de Tatiana Samoïlova, découverte dans Quand Passent les Cigognes, film récompensé de la Palme d’Or au festival de Cannes 1957.

Vassili Lanovoï, un des sex-symboles du cinéma soviétique, tient le rôle de Vronski. A l’époque du tournage du film, les deux acteurs avaient déjà divorcé, situation qui ne pouvait que servir l’interprétation de leur couple à l’écran.

Le Cadavre Vivant de Vladimir Venguérov (1968)

Cette pièce inachevée de Léon Tolstoï est inspirée d’une histoire vraie : le personnage de Fiodor Protassov veut se suicider pour permettre à sa femme d’en épouser un autre. Mais, il n’a pas le courage de passer à l’acte. Il décide alors de se détruire à petits feux : il se met à boire, à s’épuiser en sorties chez les Tziganes. Il finit par se transformer en « cadavre vivant ». Sa femme, le pensant mort, se remarie. Mais, il est appelé à témoigner au tribunal...

Vladimir Venguerov/Lenfilm, 1968 Vladimir Venguerov/Lenfilm, 1968

Cette pièce fut mise en scène avant la Révolution d’Octobre au MkhAT, le théâtre de Konstantin Stanislavski et Vladimir Némirovitch-Dantchenko. Vladimir Venguerov en proposa une adaptation cinématographique avec Alexeï Batalov, qui jouait Boris dans Quand Passent les Cigognes, dans le rôle-titre. Son interprétation est d’une rare profondeur psychologique. Le rôle de la femme de Protassov fut confié à Alla Demidova.

>>> Cinq livres courts pour découvrir la littérature russe classique

La Sonate à Kreutzer de Mikhail Schweitzer et Sofia Milkina (1987)

Dans cette nouvelle, Léon Tolstoï raconte comment un homme qui soupçonnait sa femme de l’avoir trompé l’a tuée. La censure l’interdit au prétexte de scènes trop osées et de la remise en cause de l’institution du mariage, que l’auteur présente comme un vice rendu licite.

Mikhaïl Schweitzer, Sofia Milkina/Mosfilm, 1987 Mikhaïl Schweitzer, Sofia Milkina/Mosfilm, 1987

Parce que censurée, cette nouvelle eut du succès. Elle fut portée au grand écran à plusieurs reprises (les premières tentatives remontent à avant la Révolution d’Octobre). L’une des adaptations les plus connues restent celle de Mikhaïl Schweitzer et de sa femme Sofia Milkina. Outre Résurrection, ce réalisateur avait mis en images les Petites Tragédies d’Alexandre Pouchkine, Les Âmes Mortes de Nicolas Gogol et plusieurs récits d’Anton Tchékhov.

Les rôles principaux de La Sonate à Kreutzer sont tenus avec brio par Oleg Iankovski et Irina Selezniova.

Dans cette autre publication, découvrez cinq romans russes méconnus mais recommandés par les lecteurs de Russia Beyond.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.