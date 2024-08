Dix belles compositions de l’époque soviétique à chanter en s’accompagnant à la guitare (Vidéo) 

Chansons d’amour, chansons d’amitié et ballades rock de l’époque de la Perestroïka... Les Russes aiment toujours chanter ces chansons en s’accompagnant à la guitare.

À partir des années 1960, les Soviétiques à l’âme romantique aimèrent chanter en s’accompagnant à la guitare. Ceux d’entre eux qui ne savaient pas en jouer n’avaient finalement que quelques accords à apprendre par cœur. Une fois qu’ils les maîtrisaient, ils étaient toujours au centre de l’attention lors des veillées organisées dans les cuisines ou autour d’un feu allumé à la belle étoile !

Étudiants, touristes partis à l’aventure sac au dos, géologues en expédition dans des lieux reculés du pays... tous chantaient accompagnés à la guitare.

De nombreuses chansons, appréciées aujourd’hui encore, furent alors composées par des musiciens amateurs. Elles parlent de nature, d’amitié et, bien sûr, d’amour.

Iouri Vizbor – La Valse du Dombaï (1961)

Iouri Vizbor est l’un des premiers en URSS à avoir écrit des chansons à texte, que l’on appelle souvent chansons de bardes. Dans ses compositions, il célèbre souvent la montagne. La Valse du Dombaï, plus connue par son premier vers : « Les skis sont près du poêle », raconte que la fin du mois de mars est arrivée et que la saison de ski dans la chaîne du Dombaï touche à sa fin. Cela signifie qu’il est temps de rentrer chez soi. Le personnage principal de la chanson est triste à l’idée qu’il ne reverra pas la montagne avant longtemps.

La grille des accords de chacun des quatrains est identique et très simple. C’est pourquoi beaucoup apprennent à jouer de la guitare en s’exerçant précisément sur cette chanson.

Am Dm E Am

Am Dm E Am

A7 Dm G C

Am Dm E Am

Iouri Vizbor – Ma chérie (1973)

Cette chanson est tellement populaire qu’on la croirait presque issue du folklore. Elle est aussi connue sous le titre Soleil de la Forêt, expression que le narrateur utilise pour s’adresser à sa bien-aimée.

Ses accords aussi sont très simples :

Em

G D G

Am H7 C E

Am H7 Em

Припев:

Em Am D G

Em Am H7 Em

Boulat Okoudjava – Votre Majesté, Madame la Séparation (1969)

Boulat Okoudjava était un poète et un auteur-compositeur très célèbre qui interprétait lui-même ses chansons. Les représentants de l’élite intellectuelle appréciaient ses textes sublimes et lyriques. Dans le film Le Soleil blanc du désert, on entend l’un d’entre eux mis en musique par Isaac Shwartz.

Am E7 Am

C G C

Dm G C

Dm Am E7 F

Dm G C

Dm Am E7 Am

Sergueï et Tatiana Nikitine – Burchmullo Dorée (1980)

Les époux Nikitine sont connus pour être les interprètes de la chanson Alexandra que l’on entend dans le film oscarisé Moscou ne Croit pas aux Larmes (les paroles sont de Iouri Vizbor et la musique de Sergueï Nikitine). En duo avec sa femme, il chante de nombreuses chansons à texte, dont Burchmullo Dorée est peut-être la plus appréciée de leur répertoire. C’est une déclaration d’amour à la montagne et le récit d’un voyage en Ouzbékistan.

Ceux qui apprennent le russe écouteront avec intérêt cette chanson : dans le refrain, le nom de cette ville d’Asie Centrale est décliné à cinq cas différents :

Брич-Мулла, Брич-Муллы,

Брич-Мулле, Брич-Муллу,

Брич-Муллою.

Les accords de la musique sont difficiles. Ou plutôt, ils sont nombreux. Le plus important est de mémoriser ceux du refrain.

Cm Fm G7

G7 Cm

Bbm C7

F Bb7 Eb7 Ab

D7 Fm7 G7 Cm

Vladimir Vyssotski – Chanson sur un Ami (1967)

Vladimir Vyssotski était acteur de théâtre et de cinéma, ainsi qu’auteur, compositeur, interprète de chansons à texte. Le râle de sa voix donnait l’impression qu’il ne chantait pas ses textes, mais les criait au monde. En 1967 sortit le film La Verticale qui raconte l’histoire d’un groupe d’alpinistes. Vladimir Vyssotski y tient un rôle et y interprète à la guitare la Chanson sur un Ami. Elle nous rappelle que c’est dans le malheur qu’on reconnaît ses vrais amis et que la montagne est un milieu où les masques tombent.

Am E

Am

А7 Dm

E

Dm

Am

E

Am

Oleg Mitiaïev – Comme c’est Bien (1978)

Pour ne pas plagier le titre de la chanson de Léo Ferré C’est Extra qui aborde un tout autre sujet !

Cette composition fut celle qui fit entrer le jeune Oleg Mitiaïev dans le cercle des auteurs de chansons à texte. Egalement connue comme Les Courbes de la Guitare Jaune, son premier vers, cette chanson est un hymne à l’amitié.

Am Dm E7 Am

Am Dm G C

Gm A7 Dm G7 C A7

Dm Am E7 F

Gm A7 Dm G7 C A7

Dm Am E7 Am

Groupe Aquarium – Ville d’Or (1972)

Les paroles de cette chanson sont de Anri Volokhonski et la musique de Vladimir Vavilov. Elle est tellement écoutée par les amateurs de chansons de bardes que beaucoup ont oublié qui en est le parolier. Sa version la plus connue est certainement celle du groupe Aquarium que l’on entend dans le film Assa, qui marqua les années de la Perestroïka.

Am

Dm E

Am

Dm E Am

Припев:

A Dm

G C

Dm F E

Dm F E Am

Groupe DTT – Pluie (1982)

Cette chanson invitant ceux qui l’écoutent à sortir faire une promenade sous une pluie de mai est extraite du premier album du groupe de rock DDT (abréviation de l’insecticide dichlorodiphényltrichloréthane). Jusqu’à la chute de l’URSS, DTT était l’un des groupes les plus représentatifs de l’underground musical. Il devint connu du grand public dans les années 1990.

Am Dm

E7 Am Dm E7

Am Dm

E7 Am

Em Dm

Em F

Em Dm

E Am

Groupe Kino – Paquet de Cigarettes (1988)

Après la sortie du film Assa, beaucoup en URSS réclamaient des « changements », reprenaient les mots de la chanson de Victor Tsoï, leader du groupe Kino. Elle reste célèbre aujourd’hui encore. Ceux qui apprennent à jouer de la guitare préfèrent le Paquet de Cigarettes dans laquelle Victor Tsoï affirme avec optimisme que la journée à venir ne sera pas aussi mauvaise qu’elle s’annonçait à condition d’avoir un paquet de cigarettes en poche.

Em Am C D Em

Am C D Em

Am C D Em

Am C D Em

Groupe Kino – Nous Avons Vu la Nuit (1986)

On chante habituellement cette chanson au matin après une nuit blanche passée entre amis. « Nous avons vu la nuit, nous nous sommes promenés toute la nuit jusqu’au matin », raconte Victor Tsoï dans la chanson qui ouvre La Nuit, le cinquième album du groupe Kino. L’américaine Joanna Stingray, qui passa beaucoup de temps avec le groupe, réalisa le clip de cette chanson.

La reprise qu’en fit en 2000 le groupe moldave Zdob și Zdub accompagné d’un chœur tzigane est aujourd’hui peut-être plus appréciée que la version originale.

С

G

Am

F

C G

Am F

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.