L’histoire de la peinture russe au fil des saisons

Alexandre Vinogradov et Vladimir Doubossarski/Galerie Tretiakov

Les artistes Alexandre Vinogradov et Vladimir Doubossarski ont peint quatre toiles dont chacune est consacrée à une saison de l’année. Ils y ont repris des sujets connus de la peinture russe. Révisons-les ensemble!

En 2009, à l’occasion du cent soixantième anniversaire de la Galerie Tretiakov, Alexandre Vinogradov et Vladimir Doubossarski ont réalisé un polyptyque de quatre grandes toiles rectangulaires qui rend hommage aux chefs-d’œuvre de la peinture russe.

Printemps

Alexandre Vinogradov et Vladimir Doubossarski/Galerie Tretiakov Alexandre Vinogradov et Vladimir Doubossarski/Galerie Tretiakov

Ce tableau est une ode à la femme et au corps féminin.

De gauche à droite, nous reconnaissons Les Freux Sont de Retour d’Alexandre Savrassov ; Le Printemps d’Arkadi Plastov, toile sur laquelle une jeune femme nue rhabille un enfant après le bain ; La Lanceuse de Poids d’Alexandre Samokhvalov ;

Alexandre Vinogradov et Vladimir Doubossarski/Galerie Tretiakov Alexandre Vinogradov et Vladimir Doubossarski/Galerie Tretiakov

La Vénus Russe de Boris Koustodiev avec son bouquet de feuilles pour le bain à la main ; Bethsabée de Karl Brioullov dénudée ; la jeune fille Se Tressant une Natte de Nikolaï Tchernychov ; deux figures nues présentes sur la toile Après le Bain d’Alexandre Samokhvalov également ; la jeune pionnière du tableau Le Matin de Tatiana Iablonskaïa ;

Alexandre Vinogradov et Vladimir Doubossarski/Galerie Tretiakov Alexandre Vinogradov et Vladimir Doubossarski/Galerie Tretiakov

deux jeunes femmes venues des toiles Jeunes Filles se Baignant et Jeu de Ballon d’Alexandre d’Alexandre Deïneka.

Alexandre Vinogradov et Vladimir Doubossarski/Galerie Tretiakov Alexandre Vinogradov et Vladimir Doubossarski/Galerie Tretiakov

Été

Alexandre Vinogradov et Vladimir Doubossarski/Galerie Tretiakov Alexandre Vinogradov et Vladimir Doubossarski/Galerie Tretiakov

Sur cette toile, les deux artistes illustrent sur le thème de l’harmonie spirituelle, du repos, des rêveries et des réflexions.

Alexandre Vinogradov et Vladimir Doubossarski/Galerie Tretiakov Alexandre Vinogradov et Vladimir Doubossarski/Galerie Tretiakov

De gauche à droite, on retrouve La Kolkhozienne à Bicyclette d’Alexandre Deïneka que les amoureux d’Au-Dessus de la Ville de Marc Chagall aperçoivent du ciel ; La Cavalière de Karl Brioullov rejoint Le Cheval Rouge de Kouzma Petrov-Vodkine.

Alexandre Vinogradov et Vladimir Doubossarski/Galerie Tretiakov Alexandre Vinogradov et Vladimir Doubossarski/Galerie Tretiakov

S’approchent ensuite Les Philosophes, Pavel Florenski et Sergueï Boulgakov, de Mikhaïl Nestérov ; La Fille avec un Bâton Rouge de Kasimir Malevitch semble protéger des personnages des Moissons et du Dînerdes Conducteurs de Tracteurs d’Arkadi Plastov.

Alexandre Vinogradov et Vladimir Doubossarski/Galerie Tretiakov Alexandre Vinogradov et Vladimir Doubossarski/Galerie Tretiakov

Léon Tolstoï par Ilia Répine semble lire à Alionouchka de Victor Vasnetsov ; La Jeune Fille en Maillot d’Alexandre Samokhvalov laisse entrevoir Modeste Moussorgski par Ilia Répine également.

Automne

Alexandre Vinogradov et Vladimir Doubossarski/Galerie Tretiakov Alexandre Vinogradov et Vladimir Doubossarski/Galerie Tretiakov

Sur la toile consacrée à l’automne, nous reconnaissons de nombreuses figures de l’histoire et de la peinture russes.

Alexandre Vinogradov et Vladimir Doubossarski/Galerie Tretiakov Alexandre Vinogradov et Vladimir Doubossarski/Galerie Tretiakov

Sont attablés Pouchkine par Oreste Kiprenski ; Pierre le Grand par Nicolas Gué (le tsarévitch Alexeï qu’il interroge sur la toile d’où il est extrait n’a pas été convié à ce banquet) ; Le Maréchal Joukov par Pavel Korine ;

La Jeune Fille aux Pêches de Valentin Serov ; Dostoïevski par Vassili Perov ; le doyen de village pansoviétique Mikhaïl Kalinine descendu de la monumentale toile Inoubliable (Rencontre Inoubliable) de Vassili Efanov ; Lénine à Smolny d’Isaak Brodski.

Alexandre Vinogradov et Vladimir Doubossarski/Galerie Tretiakov Alexandre Vinogradov et Vladimir Doubossarski/Galerie Tretiakov

Derrière eux, nous distinguons les mariés du Mariage Inégal de Vassili Poukiriev ; la fiancée de La Demande en Mariage du Major Endetté de Pavel Fedotov ; Pavel Tretiakov pensif par Ilia Répine ; Les Ouvriers de Bratsk de Victor Popkov et Vsevolod Meyerhold par Piotr Ouliams. Le Gardien du Kolkhoze portant son fusil de Sergueï Guerassimov et Le Conducteur de Tracteur Sacha de Konstantin Maksimov regardent les hôtes attablés.

Du milieu de la toile nous regarde fixement Aniska de David Sterenberg. Tout au loin à l’arrière-plan, passe une nouvelle fois La Kolkhozienne à Bicyclette.

Alexandre Vinogradov et Vladimir Doubossarski/Galerie Tretiakov Alexandre Vinogradov et Vladimir Doubossarski/Galerie Tretiakov

Dans la partie droite du tableau, Les Chasseurs à la Halte de Vassili Perov sont indifférents à la tragédie qui se joue à côté d’eux : Ivan Le Terrible Tue Son Fils d’Ilia Répine sous le regard accusateur de la magnifique Maria Ermolova par Valentin Serov.

Hiver

Alexandre Vinogradov et Vladimir Doubossarski/Galerie Tretiakov Alexandre Vinogradov et Vladimir Doubossarski/Galerie Tretiakov

Sur le tableau consacré à la saison la plus froide de l’année, on retrouve des personnages de l’histoire, du folklore et de la peinture russes.

Alexandre Vinogradov et Vladimir Doubossarski/Galerie Tretiakov Alexandre Vinogradov et Vladimir Doubossarski/Galerie Tretiakov

À gauche, nous voyons Ivan Tsariévitch sur un Loup Gris de Victor Vasnetsov traverser le ciel au-dessus de la troïka qui file sur le tableau La Semaine Grasse de Boris Koustodiev ; Aïdane sur son cheval de bois peinte par son père Taïr Salakhov ; le petit garçon triste et son chien de Encore une Mauvaise Note de Fiodor Rechotnikov semble protégé par Maxime Gorki et Alexandre Nevski par Pavel Korine mais totalement ignoré et de La Princesse Cygne de Mikhaïl Vroubel.

Du milieu de la toile nous fixe l’artiste au chevalet du tableau Ma Journée. Rencontre de Victor Popkov.

Alexandre Vinogradov et Vladimir Doubossarski/Galerie Tretiakov Alexandre Vinogradov et Vladimir Doubossarski/Galerie Tretiakov

À droite, Les Preux de Victor Vasnetsov continuent de regarder au loin et Le Bolchevik de Boris Koustodiev avance toujours aussi résolument. Le garçon en caftan et le vieil homme vieux-croyant de la toile La Femme du Boyard Morozov de Vassili Sourikov ne prêtent aucune attention ni à Staline, ni à Vorochilov descendus d’une toile d’Alexandre Guerassimov. Derrière eux, L’Inconnue d’Ivan Kramskoï continue de mépriser le monde alentour.

Alexandre Vinogradov et Vladimir Doubossarski/Galerie Tretiakov Alexandre Vinogradov et Vladimir Doubossarski/Galerie Tretiakov

