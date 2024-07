La musique russe en paroles: Kino – Последний герой (Pasliédni guiroï)

Russia Beyond

Alekseï Smychliaïev/Global Look Press

Dans cette série d’articles, nous vous familiarisons avec la musique russe, quels qu’en soit le style et l’époque, au travers des paroles originales, transcrites et traduites de chansons populaires. Nous vous proposons aujourd’hui de nous intéresser à un légendaire morceau du groupe de rock le plus mythique du pays – Kino, avec à sa tête la star Viktor Tsoï.