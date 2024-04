Les cinq films russes sur la Seconde Guerre mondiale ayant connu le plus de succès au box-office

Comment Lioudmila Pavlitchenko est-elle devenue la tireuse d’élite la plus célèbre de l’histoire? Comment les femmes pilotes soviétiques se sont-elles battues contre les as de la Luftwaffe? Comment un commandant soviétique a-t-il sauvé plus de deux cents Juifs de la mort? Regardez ces films et découvrez-le!

T-34, machine de guerre (2018)

Alexeï Sidorov/AMEDIA, 2018 Alexeï Sidorov/AMEDIA, 2018

Recettes : 2,3 milliards de roubles (23 millions d’euros)

Allemagne, 1944. Le commandement allemand décide d’entraîner ses tankistes en utilisant du matériel militaire soviétique capturé. Des tankistes soviétiques prisonniers reçoivent alors un char T-34-85 et sont envoyés sur un terrain d’entraînement où ils serviront de cibles. Toutefois, les soldats ne sont pas prêts à se résigner à un tel sort et décident de s’échapper...

L’acteur Alexandre Petrov se souvient de sa préparation pour le rôle principal du lieutenant Nikolaï Ivouchkine : « Avant le début du tournage de T-34, j’ai loué une pièce, une si petite pièce, et je l’ai entièrement recouverte de photos de la guerre, de ceux qui ont combattu, de ceux qui ont été en captivité, de ceux qui ont subi l’occupation. Chaque jour, j’y allais, j’éteignais mon téléphone et j’y passais plusieurs heures à lire, à réfléchir, à regarder ces visages, ces yeux. Je me suis reparamétré de cette manière ».

Le spectaculaire blockbuster militaire T-34, machine de guerre est truffé d’images de synthèse et ressemble par endroits au célèbre jeu World of Tanks. Cependant, ce caractère caricatural a déplu à de nombreuses personnes. Par exemple, Maxim Soukhagouzov, critique de la rédaction Aficha, a noté que le film montre la guerre « comme un Fast and Furious palpitant sur des chars en IMAX pour des enfants d’âge scolaire ».

Stalingrad (2013)

Fiodor Bondartchouk/Art Pictures Studio, 2013 Fiodor Bondartchouk/Art Pictures Studio, 2013

Recettes : 1,7 milliard de roubles (17 millions d’euros)

1942. Un groupe de cinq soldats soviétiques se réfugie dans un bâtiment de la ville détruite de Stalingrad. Une jeune fille, Katia, devenue orpheline, s’y cache également. Les soldats la prennent sous leur tutelle et lui témoignent peu à peu de la sympathie.

Stalingrad a été le premier film russe tourné en IMAX 3D. Il a été nommé aux Oscars dans la catégorie Meilleur film en langue étrangère, mais n’a pas été retenu pour la shortlist.

Curieusement, certains membres de l’équipe avaient déjà eu l’occasion de tourner des films sur la célèbre bataille. Le réalisateur Fiodor Bondartchouk et l’acteur Andreï Smoliakov avaient ainsi joué dans l’épopée soviétique à grande échelle Stalingrad de 1989. Dans le film allemand de 1993 portant le même titre, l’acteur Thomas Kretschmann avait quant à lui joué le rôle du capitaine allemand Peter Kahn.

Pravednik (2023)

Sergueï Oursouliak/Rossiya 1, 2023 Sergueï Oursouliak/Rossiya 1, 2023

Recettes : 642 millions de roubles (6,4 millions d’euros)

Biélorussie occupée, 1942. 270 Juifs qui se sont miraculeusement échappés d’un ghetto arrivent à l’emplacement de l’un des détachements de partisans. Les résistants n’ayant aucun moyen de les soutenir, l’instructeur politique Nikolaï Kisselev reçoit alors l’ordre de les emmener derrière la ligne de front.

Le film est basé sur une histoire vraie. Pendant plus d’un mois, Kisselev et sept partisans ont conduit des personnes épuisées à travers les forêts, tombant périodiquement dans des embuscades allemandes. Sur 278 personnes, 218 survivront.

En 2005, le Mémorial national israélien de l’Holocauste et de l’Héroïsme Yad Vashem a décerné à Kisselev le titre de Juste (Pravednik) parmi les nations. Les descendants des personnes qu’il a sauvées se réunissent chaque année à Tel Aviv pour honorer sa mémoire.

Vozdoukh (2023)

Alexeï Guerman Junior/AMEDIA, 2023 Alexeï Guerman Junior/AMEDIA, 2023

Recettes : 504 millions de roubles (5 millions d’euros)

Région de Leningrad, 1942. De jeunes femmes pilotes inexpérimentées arrivent dans l’un des régiments de chasseurs qui couvrent la ville assiégée de Leningrad. Elles devront affronter les redoutables as allemands dans un combat mortel.

Pour le tournage de Vozdoukh (Air), l’on a utilisé des Yak-52 sportifs d’entraînement, puis, avec l’aide d’images de synthèse, ils se sont transformés en chasseurs de combat soviétiques. Comme l’a souligné le réalisateur Alexeï Guerman Jr., l’équipe a essayé d’atteindre un maximum de réalisme : reproduire la trajectoire et la physique du mouvement, les soubresauts des ailes, etc.

« Pour nous, il était important non seulement de créer un film profond, émotionnel et intéressant, mais aussi de transmettre autant que possible le sentiment documentaire des événements qui se déroulent à l’écran, les sentiments des pilotes dans les cockpits des avions, la vie de l’aérodrome et la sincérité des sentiments », a déclaré le réalisateur.

Résistance (2015)

Sergueï Mokritski/KinoDelo, 2015 Sergueï Mokritski/KinoDelo, 2015

Recettes : 436 millions de roubles (4,4 millions d’euros)

Le film est basé sur la biographie de Lioudmila Pavlitchenko, tireuse d’élite la plus titrée de l’histoire. Elle a compté à son actif 309 soldats et officiers ennemis abattus.

Ioulia Peressild a été auditionnée avec succès pour le rôle principal, en cachant au réalisateur qu’elle était enceinte de sept mois. En même temps, sa forme physique était encore meilleure que celle des autres candidates. Le tournage a commencé peu après la sortie de l’actrice de la maternité.

Résistance a été l’un des derniers projets cinématographiques russo-ukrainiens. Le film a été un succès dans les deux pays.

