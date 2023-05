La fascinante vision du Mexique par le réalisateur russe Sergueï Eisenstein projetée à Paris

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le 31 mai, le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe à Paris projettera un film extraordinaire – le chef-d’œuvre inachevé de Sergueï Eisenstein Que Viva Mexico !, basé sur des cadres réalisées lors de son voyage en Amérique latine en 1931-1932. Il lui a causé beaucoup de problèmes – Eisenstein était tellement emporté par le travail au Mexique qu’il a été soupçonné personnellement par Joseph Staline de désertion.

Néanmoins, le voyage dans ce pays lointain a été une surprise pour le réalisateur lui-même. Initialement, il prévoyait de tourner un film pour la société américaine Paramount Pictures, mais n’a pu approuver son scénario. Puis, très bientôt, il a imaginé un nouveau projet : trouver des financements et réaliser un long métrage sur la vie au Mexique.

Il s’agit d’une toile assez complexe, composée de plusieurs nouvelles et d’épisodes cinématographiques les encadrant. Le réalisateur a formulé son idée ainsi : « Que Viva Mexico !, c’est une histoire de changements culturels, donnée non pas verticalement – au fil des années et des siècles, mais horizontalement – dans l’ordre de la cohabitation géographique côte à côte d’étapes les plus diverses de la culture, ce qui fait du Mexique un pays si étonnant, au sein duquel des provinces de domination du matriarcat coexistent avec des provinces de communisme presque atteint lors de la révolution des années 1910 ».

Malgré le fait que l’idée d’Eisenstein n’a jamais été pleinement réalisée en raison du manque de fonds et de la pression des autorités soviétiques, le réalisateur a réussi à tourner des plans uniques qui vous permettront de ressentir l’esprit de ce coin du monde riche de culture et d’histoire.

Le nom de Sergueï Eisenstein (1898-1948) est associé à l’innovation dans l’art du cinéma, et toute sa vie créative a été consacrée à influencer les sentiments du public. Il a constamment expérimenté, comme le dit même sa biographie : il a tantôt essayé d’étudier comme ingénieur, puis a servi dans l’Armée rouge, puis a sérieusement étudié la langue japonaise. Eisenstein a trouvé sa reconnaissance dans une troupe de théâtre soviétique, où il a d’abord travaillé comme simple décorateur, mais a très vite repris la production. Grâce à ses films, remplis de techniques scéniques modernistes, le monde a appris l’histoire de la rébellion sur le cuirassé Potemkine, la victoire du héros national russe Alexandre Nevski sur les envahisseurs étrangers, ainsi que la biographie du controversé tsar Ivan le Terrible.

