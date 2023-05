Monospectacle en ligne «Saint-Pétersbourg poétique» organisé par la Maison russe à Bruxelles

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Avez-vous déjà visité Saint-Pétersbourg ? Souhaitez-vous le faire ? Cette année, la célèbre « ville sur la Neva » fêtera les 320 ans de sa fondation par Pierre le Grand (1703). Selon la tradition, l’on célèbre cette date le 27 mai. À cette occasion, la Maison russe à Bruxelles vous invite à un monospectacle en ligne dédié à cette ville à l’histoire riche et à l’architecture splendide, qui depuis des siècles captive le cœur de ses habitants et des visiteurs du monde entier.

Avec l’actrice Svetlana Krioutchkova, connue pour ses rôles sur les scènes du Théâtre d’art académique de Moscou Maxime Gorki et du Théâtre Tovstonogov, vous pourrez voir la ville à travers les yeux des poètes de l’Âge d’argent du début du XXe siècle comme Anna Akhmatova, Ossip Mandelstam, Joseph Brodsky et des poètes russes plus récents – Alexandre Volodine, Oleg Grigoriev, Guennadi Riabov et Jenia Glioukk.

« De la forme classique familière aux échos cachés derrière l’espièglerie enfantine des "Obéristes" », indique le communiqué de presse.

Le monospectacle se déroulera en russe, mais si vous ne le parlez pas bien, ne fuyez pas. Ce sera peut-être une excellente occasion d’améliorer vos connaissances et de profiter de la mélodie de la langue de Pouchkine.

Pour vous inscrire à l’événement, suivez ce lien.

Dans cette autre publication, découvrez dix poètes russes à connaître absolument.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.