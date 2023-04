Voyage musical dans l’histoire de la danse avec le Théâtre moderne russe de Paris

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Mercredi soir, le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe, situé sur le quai Branly, ouvrira ses portes à tous ceux qui souhaitent célébrer la prochaine Journée Internationale de la Danse (29 avril). Le public parisien pourra ainsi assister à la performance musicale et poétique unique du Théâtre moderne russe de Paris « L’évolution de la danse : des Saisons russes de Diaghilev à nos jours ». Comme le titre l’indique, il s’agit d’une véritable odyssée musicale dans l’histoire de l’art de la danse.

La troupe a été inspirée par une belle légende : « Un jour, un homme vint voir un savant et lui demanda de lui apprendre à distinguer la beauté de la laideur et la vérité du mensonge. Après réflexion, le savant apprit à l’homme à danser ». Les artistes ne remonteront pas des siècles, le point de départ étant l’époque des Saisons russes de Diaghilev, au début du XXe siècle, puis ils nous « conduiront » en douceur de la danse folklorique et du ballet classique au breakdance moderne.

« Vous verrez comment les rythmes de danse ont changé au cours des cent dernières années, vous entendrez des mélodies de chansons populaires, des rimes poétiques, vous ressentirez la force de la danse permettant d’unir spirituellement les gens au-delà de toutes les frontières politiques, culturelles et ethniques », indique le communiqué de presse.

Le Théâtre moderne russe de Paris a été créé en 2020 dans le but de révéler au public local les multiples facettes de la culture russe et se compose à la fois de professionnels et d’amateurs de l’art théâtral. Mis en scène en russe et en français, ses spectacles sont une synthèse de la musique, de la poésie, de la danse et de la performance vocale. La troupe est engagée dans un travail créatif dans les murs du Centre spirituel et culturel orthodoxe russe et y donne des premières. Cependant, vous pouvez ensuite devenir témoin de ses performances sur d’autres plateformes de la capitale française.

