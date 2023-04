Le grand ballet de Iouri Grigorovitch à l’honneur à Paris

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« L’art véritable ne connaît ni frontières temporelles ni spatiales » – c’est exactement l’avis du Centre spirituel et culturel orthodoxe russe, qui a présenté cette semaine au public français une exposition unique sur la vie et l’œuvre du chorégraphe russe légendaire Iouri Grigorovitch, et il est difficile de contester cette affirmation lorsqu’il s’agit d’une figure créative de cette ampleur. Pendant deux mois, chacun peut pénétrer dans la salle d’exposition du Centre située sur le Quai Branly pour se familiariser avec des documents photo et vidéo uniques racontant les ballets du grand maître : Casse-Noisette, Spartacus, Roméo et Juliette et encore plus.

Les employés du Musée théâtral d’État A. Bakhrouchine ont travaillé sur la création de l’exposition pendant une année entière. « Dans le titre, nous avons combiné deux éléments importants. Tout d’abord, nous parlons du "Ballet du Bolchoï", qui est devenu le "Grand Ballet" ["bolchoï" signifie "grand", ndlr] précisément sous Iouri Grigorovitch, grâce à ses performances et à ses artistes fantastiques », explique Dilorom Roudenko, chef du département international de l’établissement, dans un communiqué de presse.

Iouri Grigorovitch est né en 1927 à Leningrad (aujourd’hui Saint-Pétersbourg). Son oncle, Gueorgui Rozaï, était danseur participant aux saisons parisiennes des Ballets russes de Serge de Diaghilev. Iouri a également décidé de s’essayer dans le domaine du ballet et est entré à l’Institut chorégraphique d’État de Leningrad (aujourd’hui – Académie de ballet Vaganova). Après avoir obtenu son diplôme, Grigorovitch est devenu soliste de la troupe de ballet du Théâtre d’opéra et de ballet Kirov (aujourd’hui le Théâtre Mariinsky), sur la scène duquel, à l’avenir, ses premières grandes productions seront présentées au public.

En 1964, Grigorovitch se rend à Moscou pour prendre la place du chorégraphe en chef du Théâtre Bolchoï. Il y créera de nouveaux ballets et interprétera d’anciens durant plus de trente ans. Cette époque sera plus tard appelée « âge d’or du Théâtre Bolchoï » ou « ère de Grigorovitch ». En 1995, le maître quitte les murs du Bolchoï pour travailler sur ses propres productions. Cependant, il s’est avéré que sa vie est toujours fermement liée à ce théâtre – en 2001, il a recommencé à coopérer avec sa troupe et, en 2008, il y est retourné en tant que chorégraphe à plein temps.

Dans cet autre article, nous vous révélions dix faits intéressants à propos du Bolchoï.

