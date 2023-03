La musique de Sergueï Rachmaninov à l’honneur à Paris le 16 mars

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le nom du compositeur Sergueï Rachmaninov est devenu l’un des symboles de la musique russe pour le monde entier. À la veille du 150e anniversaire de la naissance du grand maestro, le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe à Paris organise un concert dédié à son œuvre.

Issu d’une famille noble, Rachmaninov a été immergé dans le monde de la musique dès son enfance - son premier professeur était sa mère. Il a eu la chance d’étudier aux conservatoires de Saint-Pétersbourg et de Moscou. Le talentueux musicien a rapidement conquis le cœur des auditeurs de son époque, a donné de nombreux concerts et a effectué de nombreuses tournées, a travaillé au théâtre Bolchoï et a dirigé le conseil artistique de la Maison d’édition de musique russe. Après la révolution, le compositeur a été contraint de quitter le pays et a vécu les dix dernières années de sa vie en Amérique.

Sergueï Rachmaninov Domaine public Domaine public

Pendant le concert parisien, qui aura lieu le 16 mars, vous pourrez entendre des œuvres de Rachmaninov comme 9 Études - Tableaux, op. 33 et 39, 10 Préludes op. 23, Six moments musicaux op. 16. Elles seront interprétées par le pianiste virtuose, lauréat de nombreux concours internationaux Iakov Aïvaz. Originaire de Crimée, il est diplômé de l’école de musique pour enfants surdoués du Conservatoire de Leningrad, puis du légendaire Institut de musique Gnessine. Aujourd'hui Aïvaz vit en France et est considéré comme l’un des meilleurs interprètes de la musique de Sergueï Rachmaninov.

Vous pouvez vous inscrire au concert en suivant ce lien.

