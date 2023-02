En images: ces chefs-d’œuvre anciens issus de la principauté de Vladimir-Souzdal

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Il y a mille ans, Souzdal a été mentionnée pour la première fois dans des sources écrites. Aujourd’hui, c’est une jolie petite ville de province, mais c’était autrefois l’un des centres les plus importants de la Russie médiévale.

Au XIIe siècle, la principauté de Vladimir-Souzdal (au nord-est de Moscou) abritait de riches princes qui souhaitaient laisser derrière eux les plus belles églises et les plus beaux objets. Les plus célèbres d’entre eux étaient Iouri Dolgorouki et ses fils Andreï Bogolioubski et Vsevolod le Grand Nid. Ils ont en réalité façonné la culture russe distinctive telle que nous la voyons aujourd’hui.

Lire aussi : Le saint le plus vénéré de Russie à travers les icônes de différentes époques

Jusqu’au XVIIIe siècle, des chefs-d’œuvre d’architecture, de peinture d’icônes, d’arts décoratifs et appliqués et de livres y ont été créés. Voici quelques-uns des objets les plus importants conservés dans le Musée-réserve de Vladimir-Souzdal.

1 - Porte dorée de la cathédrale de la Nativité de la Mère de Dieu à Souzdal (années 1230)

Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Alexandre Avilov/Agence Moskva Alexandre Avilov/Agence Moskva

2 - La Mère de Dieu de Kazan. Icône avec couronne et tsata. Deuxième quart du XVIIe siècle

Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

3 - Icône. L’Intercession de la Mère de Dieu. Dernier quart du XVe siècle

Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

4 - L’icône de Notre-Dame de Vladimir. Attribuéе à Andreï Roublev. Fin XIVe – début XVe siècle

Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

5 - Masque de lion provenant de la cathédrale de l’Assomption de Vladimir, 1160

Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

6 - Piliers de ciborium d’autel avec symboles des évangélistes Matthieu, Marc, Luc, Jean. XVIIIe siècle

Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Alexandre Avilov/Agence Moskva Alexandre Avilov/Agence Moskva

7 - Grande lanterne votive, également connue sous le nom de «Lanterne-tsar», provenant de la cathédrale de la Nativité du Kremlin de Souzdal, XVIIe siècle

Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

8 - Linceul. Le Saint Prince Iouri II, vers 1645

Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

9 - Mitra, coiffe du métropolite, 1645

Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

10 - L’Évangile, début du XVIIe siècle

Alexandre Avilov/Agence Moskva Alexandre Avilov/Agence Moskva

L’exposition Grande-principauté. Trésors des terres de Vladimir-Souzdal se tient dans la Nouvelle Galerie Tretiakov, à Moscou, du 24 janvier au 10 mai 2023.

Dans cet autre article, découvrez pourquoi en Russie l’on peignait des icônes religieuses sur du poisson.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.