En images: Saint-Pétersbourg dans le graphisme du XVIIIe siècle

Plan de la ville de Saint-Pétersbourg montrant ses avenues, 1753 Domaine public Domaine public

Fondée en 1703 par Pierre le Grand, Saint-Pétersbourg a toujours été l’une des villes les plus importantes de Russie et, pendant un certain temps, sa capitale politique. Aujourd’hui, elle porte le nom officieux de « capitale culturelle » du pays. Grâce aux œuvres de l’artiste russe Mikhaïl Makhaïev (1718-1770), nous avons la possibilité de voir à quoi Saint-Pétersbourg ressemblait il y a plusieurs siècles.

Palais de Tsarskoïé Selo Metropolitan Museum of Art Metropolitan Museum of Art

Les œuvres graphiques de Makhaïev ne se contentent pas de nous familiariser avec l’architecture de Saint-Pétersbourg. Elles nous montrent la soi-disant « vue de carte postale », créant l’effet de présence – il s’agit d’une manière très innovante de représenter la ville à cette époque.

Metropolitan Museum of Art Metropolitan Museum of Art

Elles ne sont pas seulement remarquables en elles-mêmes par leur précision et leur aspect pittoresque, mais aussi parce qu’elles ont été utilisées par d’autres artistes pour des gravures à grande échelle.

Vue de la Perspective Nevski depuis la porte triomphale de l'Amirauté à l'est Musée Russe Musée Russe

Aujourd’hui, les œuvres de Mikhaïl Makhaïev sont exposées au Musée Russe, à l’Ermitage, au Musée Pouchkine et se retrouvent même dans la collection du Metropolitan Museum of Art de New York.

Vue sur la Bourse de Saint-Pétersbourg et la galerie marchande, située sur la perspective Nevski et appelée Gostiny Dvor Musée Russe Musée Russe

Vue sur les Douze Collèges et la Bourse Musée Russe Musée Russe

Vue sur le Palais d'Hiver Musée Russe Musée Russe

