Comment l’accordéon est devenu un instrument «typiquement» russe

L’accordéon est d’abord apparu en Russie à Saint-Pétersbourg. Ensuite, les gens ont appris son existence dans d’autres villes du pays : Vologda, Toula, Nijni Novgorod. Parmi elles se trouvait la ville de Chouïa.

À Chouïa, on a conservé une histoire selon laquelle, en 1870, un habitant de la ville, Ivan Sokolov, a rapporté un instrument de musique appelé talianka de la foire de Nijni Novgorod. Il voulait en faire un similaire de ses propres mains, et il a réussi.

Plus tard, le maître Sokolov et ses accordéons sont devenus célèbres dans toute la Russie. C’est ainsi que la production d’instruments de ce type est née dans cette ville.

L’accordéon de Chouïa s’est toujours démarqué des instruments d’autres villes de Russie et d’autres pays. Tout cela grâce à l’accordage et au son uniques de l’instrument.

L’accordéon produit à Chouïa a la particularité que chaque note acquiert des harmoniques : le son de la note est accompagné de sons aigus supplémentaires. Par conséquent, deux ou trois voix peuvent être entendues.

De telles harmoniques donnent une coloration particulière au jeu, il devient flottant et doux. Comme le disent les maîtres, l’accordéon de Chouïa a une voix humaine. Il est complètement différent des instruments italiens ou allemands, au son plus dur.

C’est ce son qui convient le mieux aux chansons et aux motifs musicaux russes. Sur de tels instruments, vous pouvez interpréter aussi bien des chansonnettes amusantes que des œuvres folkloriques lyriques.

Selon l’usine de Chouïa, accorder un instrument est l’étape la plus importante de la production. Chaque détail est peaufiné séparément, puis vérifié plusieurs fois à l’oreille par l’accordeur.

L’usine a essayé d’utiliser des appareils spéciaux pour le réglage, mais ils ne parvenaient pas à s’acquitter de leur tâche. Le résultat est complètement différent, comme si vous regardiez une reproduction d’un tableau d’un grand artiste, et non l’original.

Les accordéons de Chouïa se distinguent aussi par leur apparence : ce sont les plus éclatants et les plus décorés.

Habituellement, un motif standard est appliqué, mais sur commande, les artisans peuvent l’incruster de pierres précieuses. Et sur les instruments souvenirs, vous pouvez également voir des scènes de contes de fées russes.

