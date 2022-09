Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La saga épique sur la quête d'un guerrier brutal pour venger ses parents, tués par les forces d'un vicieux nécromancien, a captivé l'attention de millions de fans dans le monde entier. Arnold Schwarzenegger et Jason Momoa ont tous deux incarné le personnage en 1982 et 2011 respectivement.

Conan, 2011/Marcus Nispel/Millennium Films Conan, 2011/Marcus Nispel/Millennium Films

Or, la série de livres originale, qui a donné naissance à la saga Conan le Barbare, comporte un sujet restant flou, qui laisse les fans de la franchise perplexes : Conan le Barbare viendrait-il de Russie ?

L'Âge hyborien

Conan, 2011/Marcus Nispel/Millennium Films Conan, 2011/Marcus Nispel/Millennium Films

L'univers de Conan a été lancé au début des années 1930 par l'auteur texan Robert E. Howard. Ses histoires n'ont jamais été rassemblées de son vivant, néanmoins, après sa mort, lui a été attribuée l’apparition du genre médiéval fantastique, ou heroic fantasy, dans la littérature.

Le premier recueil des histoires de Howard sur Conan n'a été publié qu'en 2002 dans un livre intitulé Conan le Cimmérien, volume 1.

Conan le Cimmérien, volume 1/Le Livre de Poche, 2019 Conan le Cimmérien, volume 1/Le Livre de Poche, 2019

Les événements relatés dans cet ouvrage se déroulent à l'époque de l'Âge hyborien, une période fictive de l'histoire de la Terre créée par l'auteur afin de servir de cadre aux récits de Conan.

Passionné d'histoire, Howard s'est en effet rendu compte des difficultés liées au maintien de l'exactitude historique dans son œuvre de fiction. Pour éviter d'accabler ses lecteurs de longues explications et de détails inutiles, l'auteur a donc conçu cette époque fictive disparue et y a placé ses personnages.

Quant à l'origine de Conan, l'auteur a choisi une approche similaire : il a sélectionné des noms et des lieux qui correspondaient à ceux existant dans la réalité et les a épicés d'une bonne dose de fantaisie.

La Cimmérie

Conan, 2011/Marcus Nispel/Millennium Films Conan, 2011/Marcus Nispel/Millennium Films

Robert E. Howard a fait de Conan un Cimmérien. Bien que les Cimmériens aient existé dans la réalité, l'idée que l'auteur se faisait de leur origine n'était que le fruit de son esprit créatif.

En vérité, les Cimmériens étaient un peuple indo-européen nomade, qui a migré de l'Asie centrale vers la steppe pontique, qui s'étend du Danube à l'Oural et couvre la région de la côte de la mer Noire, vers l'an 1000 avant Jésus-Christ. La région où ces tribus résidaient comprenait la côte nord de la mer Noire, certaines parties de la péninsule de Crimée et la zone du détroit de Kertch.

Par conséquent, est naturellement née la théorie selon laquelle Conan le Barbare pourrait être originaire du territoire de la Russie moderne. Cependant, l'auteur de l'histoire originale avait une vision différente du lieu de naissance de son personnage, qu'il avait appelé Cimmérie.

Certains pensent que Howard avait imaginé que le territoire cimmérien se situait géographiquement au-dessus de l'Irlande et de l'Écosse modernes. Pourtant, sur certaines cartes, la Cimmérie fictive existe dans un cadre absolument fictif et il semble inutile de la situer géographiquement dans le monde réel.

Illustration de l'Âge hyborien basée sur une carte dessinée par Robert E. Howard en mars 1932

L'auteur a par ailleurs imaginé la Cimmérie fictive comme une terre sombre et peu accueillante, où la survie dans des conditions difficiles renforce les hommes.

Le poème Cimmérie de Robert E. Howard donne ainsi une description de cet endroit :

« C’était une terre sinistre, qui semblait retenir

Tous les vents et les nuages et les songes qui fuient le soleil,

Les branches nues frissonnaient dans un vent solitaire

Et les forêts épaisses noyaient tout de leur obscurité,

Que ne savait percer un rare soleil maussade

Réduisant les hommes à des ombres spectrales ; ils l’appelaient

Cimmérie, terre de Ténèbres et de profonde Nuit. »

Or, contrairement à ce lugubre pays fictif, la côte de la mer Noire et les autres régions, où les véritables Cimmériens ont évolué, sont des endroits beaucoup plus chaleureux et ensoleillés. Il s'avère que la Cimmérie fictive n'est donc rien d'autre qu'une fantaisie élaborée par Howard, qui n'a rien en commun avec la réalité historique, à l'exception de la tribu dont elle tire son nom.

