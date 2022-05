En images: quinze peintures incontournables d’Henryk Siemiradzki

Cet artiste russe s'est inspiré de la Rome antique et de ses paysages, créant des images idéalistes de mythes, légendes et événements historiques célèbres.

Les artistes russes de la seconde moitié du XIXe siècle réfléchissaient souvent à la vie des gens ordinaires et montraient des images réalistes de leurs contemporains. Mais pas Henryk Siemiradzki (1843-1902). Il a suivi les canons de l'art académique et a connu un succès extraordinaire dans ce domaine. Sur ses toiles, vous pouvez voir des scènes de l'Antiquité et de la mythologie, ainsi que des motifs paléochrétiens et bibliques.

Né dans la région de Kharkov (qui faisait alors partie de l'Empire russe) dans une famille d'origine polonaise, Siemiradzki a étudié à l'Académie impériale des beaux-arts de Saint-Pétersbourg, mais a passé la majeure partie de sa vie à Rome. Il n'est donc pas surprenant que les paysages fascinants de la « ville éternelle » se reflètent dans son art.

Voici quelques-unes de ses meilleures peintures, dont une esquisse de fresque pour la cathédrale du Christ-Sauveur à Moscou, qui a malheureusement été démolie en 1931 par les autorités soviétiques.

Alexandre le Grand et le médecin Philippe d'Acarnanie, 1870 Henryk Siemiradzki/Musée national des Beaux-Arts de Biélorussie Henryk Siemiradzki/Musée national des Beaux-Arts de Biélorussie

La Pécheresse, 1873 Henryk Siemiradzki/Musée Russe Henryk Siemiradzki/Musée Russe

Danse des épées, 1881 Henryk Siemiradzki/Galerie Tretiakov Henryk Siemiradzki/Galerie Tretiakov

Orgie de l'époque de Tibère à Capri, 1881 Henryk Siemiradzki/Galerie Tretiakov Henryk Siemiradzki/Galerie Tretiakov

Chanson de l'esclave, 1884 Henryk Siemiradzki/Musée d'histoire et d'art de Serpoukhov Henryk Siemiradzki/Musée d'histoire et d'art de Serpoukhov

Suivant l'exemple des dieux, 1879 Henryk Siemiradzki/Galerie nationale d'art d'Arménie Henryk Siemiradzki/Galerie nationale d'art d'Arménie

Portrait d'une jeune femme romaine, 1889 Henryk Siemiradzki/Collection privée Henryk Siemiradzki/Collection privée

Phryné aux fêtes de Poséidon à Éleusis, 1889 Henryk Siemiradzki/Musée Russe Henryk Siemiradzki/Musée Russe

Une leçon dangereuse, vers 1895 Henryk Siemiradzki/Musée-réserve national d'histoire, d'architecture et d'art de Pereslavl-Zalesski Henryk Siemiradzki/Musée-réserve national d'histoire, d'architecture et d'art de Pereslavl-Zalesski

Funérailles d'un noble Rus', 1884 Henryk Siemiradzki/Musée historique d'État Henryk Siemiradzki/Musée historique d'État

Ancienne Rome. Village, vers 1899 Henryk Siemiradzki/Musée régional des beaux-arts d'Omsk Henryk Siemiradzki/Musée régional des beaux-arts d'Omsk

Cène, 1878. Esquisse pour la cathédrale du Christ-Sauveur à Moscou Henryk Siemiradzki/Musée Russe Henryk Siemiradzki/Musée Russe

Les Torches de Néron, 1876 Henryk Siemiradzki/Musée national Henryk Siemiradzki/Musée national

Socrate retrouve son élève Alcibiades chez une hétaïre, 1873 Henryk Siemiradzki/Musée national des Beaux-Arts de Biélorussie Henryk Siemiradzki/Musée national des Beaux-Arts de Biélorussie

