Témoignages: comment s'est déroulée une première théâtrale en plein cœur de la Révolution russe?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Conception de costumes pour la pièce Mascarade par Alexandre Golovine Théâtre Alexandrinski Théâtre Alexandrinski

« Je me rendais à pied à la [représentation de] Mascarade depuis la périphérie lointaine de Pétersbourg. Non loin du pont de la Trinité, au milieu de la rue, gisait un tramway aux vitres brisées et aux roues tordues. Pendant la journée, des masses de gens s'étaient déplacées dans la même rue, exigeant du "pain" – et seulement du pain ? Dans la soirée, des coups de feu isolés ont été entendus. Les rues étaient vides. Le tsar-faim n'est pas encore intervenu dans la mascarade », rappelle les événements de cette année le critique littéraire russe Razoumnik Ivanov-Razoumnik.

Une scène de Mascarade Théâtre Alexandrinski Théâtre Alexandrinski

Selon l'intrigue de la pièce de Lermontov, lors d'une mascarade, la baronne Strahl, masquée, avoue son amour au prince Zviezditch et lui donne un bracelet, perdu par une autre héroïne, Nina. Le mari de Nina, Eugène Arbénine, reconnaît ensuite le bracelet et soupçonne sa femme d'infidélité. Ne croyant pas ses explications, il l'empoisonne. Quand il apprend la vérité, il devient fou.

Eugène Arbénine avec son épouse Nina Théâtre Alexandrinski Théâtre Alexandrinski

« Le jour de la première, il n'était plus sûr de marcher dans les rues. Notre humeur excitée s'est encore intensifiée lorsqu'un étudiant a été tué dans le hall du théâtre dans l'après-midi par une balle tirée perdue. Et pourtant, la première s'est bien passée ; le public appelait sans cesse les interprètes », a écrit l'actrice Elizaveta Time, qui jouait la baronne Shtral.

Elizaveta Time Théâtre Alexandrinski Théâtre Alexandrinski

Le magazine Teatr i iskoustvo (Théâtre et art) a écrit à propos de la première : « La Mascarade se déroulait au théâtre Alexandrinski. Vsevolod Meyerhold a construit sa production, comme un certain pharaon sa pyramide, pendant de nombreuses années. Dans les rues, bien qu'encore reculées, on tirait, les trams ne roulaient pas, les lanternes brûlaient faiblement... Les chauffeurs de taxi solitaires demandaient des prix exorbitants. Des cris étaient entendus et des foules se rassemblaient avec des drapeaux. C'était désert et effrayant. Le théâtre, cependant, était rempli – et à quels prix ! ».

Esquisse pour une scène de bal de la pièce Mascarade Théâtre Alexandrinski Théâtre Alexandrinski

« La répétition générale eut lieu fin février 1917, alors que des coups de feu retentissaient déjà dans les rues. Ces événements ont failli perturber la répétition, les jeunes artistes de la troupe ont été soudainement appelés par téléphone à la caserne. Avec beaucoup de difficulté on a réussi à les défendre. Mais le jour même du spectacle, c'était plutôt calme, et cela a été un grand succès », a témoigné Alexandre Golovine, scénographe du spectacle.

Conception d'Alexandre Golovine pour la pièce Mascarade Théâtre Alexandrinski Théâtre Alexandrinski

« Je me suis même aventurée à aller au théâtre Alexandrinski pour le spectacle au bénéfice de Iouriev – on donnait la Mascarade de Lermontov mise en scène par Meyerhold. Les rues étaient calmes et j'ai fait des allers-retours en toute sécurité », a de son côté décrit Mathilde Kschessinska, ballerine prima et, selon les rumeurs, maîtresse du tsar Nicolas II.

Conception des costumes pour la pièce Mascarade d'Alexandre Golovine Théâtre Alexandrinski Théâtre Alexandrinski

« Quel symbole vraiment terrible était la production de la Mascarade de Lermontov au théâtre Alexandrinski ! Car, si nous jetons un coup d'œil aux dernières années, qu'est-ce, sinon une mascarade tragique, que cette vie des « sommets » d'une société spirituellement en décomposition ? Au fond de la ville, au fond du village, on peut aller à la vraie vie – sans pouvoir en parler de façon articulée. Et des morts obscurs, des "fantômes mignons", divers "chiromanciens" règnent sans partage dans les cimes. La mascarade tragique de la vie russe », a écrit le critique Ivanov-Razoumnik.

Iouri Annenkov Théâtre Alexandrinski Théâtre Alexandrinski

« Après être sorti de la foule des coulisses par l'entrée pour les acteurs dans la rue, j'ai été surpris de voir qu'il n'y avait pas un seul taxi et pas une seule voiture autour du théâtre. La place devant le théâtre était déserte. J'ai fait quelques pas, quand soudain une mitrailleuse a pétaradé quelque part à proximité. Traversant prudemment le désert de la perspective Nevski [la rue principale de la ville – ndlr], j'ai tourné au coin et j'ai vu devant moi une barricade faite de traîneau renversé, de quelques caisses et de poteaux. Tout est devenu clair : la révolution ! », a écrit le décorateur de théâtre Iouri Annenkov.

Vsevolod Meyerhold (regardant à droite) avec sa troupe Théâtre Alexandrinski Théâtre Alexandrinski

La Mascarade est l'une des principales œuvres du célèbre metteur en scène russe Vsevolod Meyerhold, qui a plus tard été à la tête du Théâtre de la Révolution et a été fusillé en 1940 après trois semaines de torture. La pièce légendaire n'est revenue sur scène qu'en 2017, l'année du centenaire de la Révolution russe, lorsque le théâtre Alexandrinski l'a restaurée et l'a présentée au théâtre Bolchoï de Moscou.

Dans cet autre article, nous vous expliquions ce que sont devenus les luxueux palais des Romanov après la révolution de 1917.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.