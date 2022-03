Le Nord russe vu par les peintres

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

« Le Nord est dur et inhospitalier, mais je suis attiré par lui. J'irai à nouveau dans l'océan Arctique, chez ces personnes grandes et fortes », écrivait le peintre Vassili Perepliotchikov au début du XXe siècle.

Le « Nord russe » part de la côte de l'océan Arctique et des forêts impénétrables de la région d'Arkhangelsk et s'étend presque jusqu'à Saint-Pétersbourg. Cette ville, malgré sa position géographique, n'est pas incluse dans cette zone, probablement en raison de sa saveur occidentale prononcée.

Les moines se sont rendus ici pour fuir dans des terres presque désertes les tracas mondains. De plus, pendant longtemps, du bois, de la cire et des fourrures ont été livrés au port nord d'Arkhangelsk de tout le pays en vue de leur expédition ultérieure vers l'Europe. Ce n'est qu'avec la fondation de Saint-Pétersbourg et le rattachement de Riga et Reval (Tallinn) suite à la guerre du Nord (contre la Suède) dans la première moitié du XVIIIe siècle que les flux commerciaux ont été redirigés vers la Baltique.

Ivan Chichkine. Dans le Nord sauvage, 1890 Galerie d'art de Kiev Galerie d'art de Kiev

Lev Lagorio. Paysage nordique, 1872 Musée d'art régional d'État de Riazan Musée d'art régional d'État de Riazan

Isaac Lévitan. Dans le Nord, 1896

Arkhip Kouïndji. Lac Ladoga, 1873 Musée d'État russe Musée d'État russe

Constantin Korovine. Dans le Nord, 1899

Arkhip Kouïndji. Nord, 1879 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Constantin Korovine. Côte de Mourmansk, 1894

Arkhip Kouïndji. Sur l'île de Valaam, 1873 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Constantin Korovine. Port d'Arkhangelsk sur la Dvina, 1894

Vassili Verechtchaguine. Intérieur de l'église en bois Pierre-et-Paul à Poutchouga, 1894 Musée Russe Musée Russe

Constantin Korovine. Ruisseau Saint-Tryphon à Petchenga, 1894 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Valentin Sérov. Bateaux de pêche à Arkhangelsk, 1894

Apollinaire Vasnetsov. Monastère de Kirillo-Belozerski, 1915

Constantin Korovine. Arkhangelsk, 1897

Mikhaïl Nesterov. Silence, 1903 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Ivan Chichkine. Pin à Valaam, 1858 Galerie d'art d'État de Perm Galerie d'art d'État de Perm

Constantin Korovine. Hameau du nord de la Russie, milieu des années 1890

Vassili Verechtchaguine. Dvina septentrionale, 1894

Vassili Verechtchaguine. Pilier sculpté dans le réfectoire de l'église Pierre-et-Paul du village de Poutchouga, province de Vologda, 1894 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Apollinaire Vasnetsov. Contrée septentrionale, 1899 Musée Russe Musée Russe

Mikhaïl Nesterov. Renard, 1914 Galerie Tretiakov Galerie Tretiakov

Nicolas Roerich. Poméraniens. Matin, 1906 Musée d'art Gorlovski Musée d'art Gorlovski

Apollinaire Vasnetsov. Monastère de Valdaï, 1901

Vassili Perepliotchikov. Village de Porog sur la rivière Vongouda, 1911

Dans cette autre publication découvrez sept faits étonnants sur le Grand Nord russe.

